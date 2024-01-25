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理光香港60年蛻變與重生 創意前瞻結合AI及ESG邁進新里程

特約 14:00 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

隨着時代變遷及科技快速發展，市場競爭愈加激烈，要在當中勇立潮頭，關鍵在於敢為人先、永不言敗的精神。屹立香港60年的理光（香港）有限公司（下稱 Ricoh），就是當中的佼佼者。理光（香港）前身為太平洋行商業機器，成立於1963年，專注於數碼化服務及辦公室解決方案。Ricoh具有敏銳的洞察力，早於1980年開始，已從全人手模式改為電腦化，可謂香港企業數碼化轉型的先驅者。時至今日，Ricoh更邁向新里程碑，啟用全新的混合式工作間，期望創建進一步靈活及高效的工作潛能，達到化繁為簡，以及實現可持續發展的目標。

Ricoh多年來不斷革新轉型，迎合社會發展及需要，為大家帶來更優質的專業服務。

迎合社會發展 不斷革新轉型

太平洋行商業機器於1968年取得麗確（Ricoh）的代理權，專注從事數碼打印機業務。隨着社會需求的轉變，以及邁向數碼化，加上疫情的催化下，加速全球企業營運模式的轉變，如電商及外賣平台的崛起、數碼轉型策略、遙距辦公／在家工作等。Ricoh早着先機迅速革新轉型，早於2010年將業務托展至不同的IT服務，開啟更大的商機。近年，Ricoh再下一城，積極推動企業進化，再配合數碼化服務及四大專業範疇，包括雲端及資訊科技基建、工作流程自動化、混合式工作間等，還有網路安全，致力讓數碼轉型更加貼近現代企業，達至化繁為簡、發掘隱藏商機、克服障礙及接納多元，將人員、流程和技術聯繫一起。

近年，Ricoh積極推動企業進化，再配合數碼化服務及四大專業範疇，包括雲端及資訊科技基建、工作流程自動化、混合式工作間等，還有網路安全。

混合式工作間 開拓辦公室新概念

Ricoh一直認為員工是公司最大的資產，因此非常關注員工的發展及提升工作環境。因此設立全新的混合式工作間，為員工提供一個舒適、創新和具協作性的工作環境。理光(香港)有限公司常務董事嚴創基表示：「這個全新辦公空間配備了不同高端的數碼化技術和系統，目標是提升員工的參與度，促進更具活力的工作模式，一起解決公司的需求和挑戰。」

全新的混合辦公室設置悠閒舒適的現代化智能會議室，提升協作效率，增加生產力。

混合性工作間能助員工擺脫地域與時間的限制，即使身在何處都可以支援團隊工作，讓員工得到具彈性及靈活性的環境，創造更好的工作經驗。同時，混合式工作間相比傳統辦公室節省30%的空間，將超過60%的固定工作區域改建為共用空間，供員工彈性使用。除此之外，還新增了一系列智能設備及休閒娛樂設施，例如智能訪客管理系統、現代化智能會議室、互動電子白板和自助飲品機等，提升員工的歸屬感，以及工作效率。此外，Ricoh期望協助更多企業轉型，將混合式工作間化身成Live Showcase，讓有興趣的企業可以體驗應用創新科技的混合辦公模式。

工作間引入智能照明系統及空氣質素監測系統，確保員工可在健康舒適的環境工作，同時節省能源。

ESG融入智能科技 兼顧可持續發展及成長

隨着全球倡議可持續發展的趨勢，Ricoh與各持分者每年均會制定可持續發展目標，將ESG元素融入智能科技，創造可持續發展的智慧型工作間。Ricoh更會鼓勵員工進行垃圾分類及資源回收，還在工作空間内啓用智能照明系統，以及配合員工的Ricoh Staff App，以自動化的方式管理燈光以及監察室内空氣質素，同時收集碳排放數據，員工只需利用手機，便能控制及監控工作間的設備，達到可持續發展的目標，與Ricoh一起成長。

了解更多關於Ricoh的歷史︰

（特約）

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