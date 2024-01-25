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健康診症室｜突然開朗恐自殺先兆？心理學家拆解9大輕生警號　身邊人安慰時忌一味認同

健康資訊 10:20 2024/01/25

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情緒如同天氣般變幻莫測，如身體累積過多負能量，不但有損身心，嚴重更會萌生歪念。連月來本港發生多宗輕生事件，臨床心理學家黃蔚澄博士接受訪問，從個人和旁觀者角度出發，拆解3大輕生警號和3大嚴重徵兆。他建議平日要平衡社交和獨處時間，社交支持和自我排解可大大減少「情緒爆煲」的情況發生；同時切勿「死頂」，必要時可尋求專業協助。

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有見社會自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。如長期找不到情緒的出口，或會導致心理或精神疾病，如抑鬱症、精神分裂症等。

他指出，有3大高危因素或會容易萌生偏激想法，甚至輕生念頭：

  • 完美主義者：「律己以嚴，待人以寬」，雙重標準容易對自我要求過高，導致精神壓力過大。
  • 性格內斂、少與人溝通：適當的社交支持對於防止自殺很有效，缺乏社交支持的人當出現負面想法時，難找到朋友談心，故容易「鑽牛角尖」萌生歪念。
  • 重度情緒或精神病患者：如患有嚴重抑鬱症、精神分裂等心理或精神病患者均屬高危。

9大輕生警號

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

  • 精神萎靡
  • 思想負面，言談間常提及死亡，或經常提及「做人好累、人生苦悶、沒有樂趣、不想再生存」等負面字眼
  • 計劃交代身後事，如留下遺書或將心愛物品贈送別人
  • 性情大變或行為反常，如本身性格內斂突然變得異常開朗、情緒暴喜暴憂等
  • 封閉自己，拒絕與人聯繫
  • 曾嘗試自殺和自殘
  • 超過兩星期陷入沉鬱狀態
  • 失眠
  • 食慾不振

 

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負能量自救3大法

預防自殺念頭，社交支持與自我排解是兩大「救命良藥」。要自我排解負能量，黃博士建議每天10至15分鐘「Me-Time」可給予自己一個喘息的空間。此外，做運動減壓亦是一個好方法。有科學研究指出，運動有助於刺激多巴胺分泌。心情不好可騰出空檔到海邊或公園走走，黃博士笑言自己平日習慣早一個站下車步行到目的地，讓自己活動一下，

「香港雖然好細，但有好多綠色地方。唔鍾意行山可以搭船去離島。總可以搵到一啲地方或方法，可以享受『Me-Time』之餘，都可以做運動。」

他提醒，高危人士尤其是完美主義者，不用對自己過分嚴苛，學習容許他人犯錯也接受自己會犯錯；處事切忌雙重標準，對人如對己，避免比較。同時亦要學會尋找情緒的出口，身邊有1、2個知心朋友「做樹窿」，可以有助梳理情緒。

放下手機 促進心靈交流

遇上家人朋友有負面情緒，旁人該如何及時拯救？黃博士指，最重要的是聆聽和給予陪伴，讓他們覺得「有人關心、有人在意自己」。作為聆聽者，切勿過於主觀定奪事實或作出批評，交談期間亦一定要放下手機。他建議與當時人傾談時謹記5大要點：

1. 放下手機，以表示尊重

2. 在安靜的地方深入傾談

3. 多聆聽，少說話

4. 注意肢體語言，如忌「翹手」、坐姿靠背後仰

5. 適當給予回應及意見，切勿過分認同

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臨床心理學家 黃蔚澄博士。

臨床心理學家黃蔚澄博士

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