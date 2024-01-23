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【年花】「蘭花大王」推18款全新本地培植蘭花　對銷情樂觀料按年升5%

社會 18:16 2024/01/23

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「蘭花大王」推18款全新本地培植蘭花，屬歷年最多。（梁偉榮攝）

農曆年將至，第18屆新春花展會「百龍賀歲」將提早於今日（23日）起至2月9日，一連22日在將軍澳東港城舉行。本年將推出共18款全新本地培植的蝴蝶蘭及日本皇室蘭花，屬歷年最多；而8元的開運蘭花亦將於24日開放搶購。花農對銷情樂觀，預料會較去年增長5%，而價格亦會較去年升1成；另首度以人工智能（AI）控制溫室花場濕度及氣溫，確保蘭花質量，料收成按年多逾2成。

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從事蝴蝶蘭零售及批發的「千葉園」始創人、蘭花大王楊小龍及其子楊尹俊，是次特別推出共18款全新本地培植的蝴蝶蘭及日本皇室蘭花，屬歷年最多，當中有7款全新本地培植精選蘭花，如售價為268元的「千金花韻」、「全家福滿」及「粉紅巨星」；9款日本皇室蘭花，如售價為2880元的「富甲一方」及「幸福盈門」；以及2款全新色系蘭花。他們又特別以100 支日本蘭花「恩桃」打造現場價值逾18 萬的「百龍賀歲」裝置。

楊小龍表示，今年農曆新年較遲，相信會有更多時間鋪陳賀年氣氛，因此對新春花卉市道感到樂觀，預料今年銷情較去年增長5%。他又稱，港人傾向「貴精不貴多」，故特別看好花期較長的蘭花或費價花款，相信不少市民會一次過入手3至5株花拼成1盆精美蘭花，因此今年會增加大蘭花盆栽供應。

楊尹俊亦引入AI技術打理溫室花場，他表示，引入AI控制溫室花場濕度和氣溫，有助確保蘭花質量，預料收成由去年的5至6成，升至7至8成，同時令本地培植的日本蘭花得以研發出更多新品種。他亦指，已培植多款主打中產家庭市場的迷你日本蘭花品種，定價相宜，並透露公司已提前接獲多張訂單，故對今年整體銷情非常樂觀。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春則表示，今年是疫後首個新春，預料新春期間港人會傾向留港消費，與親人團聚，加上農曆新年是傳統節目，購買年花的習俗不變，預料一般家庭將花費逾1000 元購買年花，但受運輸成本等因素影響，料花價較去年貴1成，

東港城今年亦繼續推出限量100盆、只需8元的開運蘭花「金玉滿堂」，市民可於1月24日約下午1時於手機應用程式The Point，憑500會員積分預留換購證，並於1月27日到場内換購。

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記者：梁凱婷

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