【企圖謀殺】涉奶茶混安眠藥再刀傷女兒　婦被裁定企圖謀殺等罪成官考慮判醫院令

▲ 婦涉奶茶混安眠藥予丈夫及女兒飲用，復用刀傷女兒，今於高院被裁定企圖謀殺等罪成，押後至下月判刑。資料圖片

48歲婦人涉將混入安眠藥的奶茶予丈夫及女兒飲用，乘女兒入睡後，用刀𠝹女兒頸及手，傷口深至肌肉層，婦人其後於胞妹住所被捕，早前於高等法院否認企圖謀殺等罪。控方指被告警誡下稱聽到男聲，稱會會將其女兒綁架及賣至妓院。4女3男陪審團今(23日)退庭商議約5小時後，大比數裁定企圖謀殺罪成，一致裁定施用藥物罪成。法官先替被告索取精神報告，表明以被告的精神情況，明言考慮判處醫院令，押後案件至2月1日處理求情及判刑，被告還押候判。

女被告楊芳茱（48歲），被控意圖犯可公訴的罪行而施用使人神志不清或軟弱無力的藥物罪、企圖謀殺罪，以及1項交替控罪，即有意圖而傷人罪。控罪指，被告於2021年4月13日在麗港城一單位內，非法導致其女兒及丈夫服用勞拉西泮（Lorazepam）；被告另於翌日在同地企圖謀殺趙澤恩，及意圖使其女兒身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她；被告的女兒及丈夫現年分別22歲及61歲。

4女3男陪審團退庭商議近5小時後，一致意圖犯可公訴的罪行而施用使人神志不清或軟弱無力的藥物罪罪成，並以5對2裁定企圖謀殺罪。法官張慧玲表示，先替被告索取兩份精神科醫生報告並，表明以被告精神狀態，不會考慮判監，考慮判處醫院令。法官並要求精神科醫生就其報告作澄清，押後至2月1日聽取求情及判刑。

控方早前於開案詞指，警方於2021年4月14日接報到場，發現被告女兒手及頸均有傷痕，以及被告丈夫口齒不清，單位內有血跡。兩人送院後被驗出尿液內含有勞拉西泮（Lorazepam），被告女兒則被發現頸部傷口深至肌肉層，被送至深切治療部。

警方翌日到被告胞妹家拘捕被告，並於被告背包搜出一把刀，刀上有被告及其女兒的DNA。被告於警誡錄影會面時指，案發日購買奶茶後加入30粒安眠藥，然後讓女兒及丈夫飲用。被告在女兒入睡後，三度用刀𠝹女兒的手，再拿另一把刀離開單位擬自殺。

被告解釋用刀𠝹女兒的手，為避免女兒被綁架及強姦。被告又指於案發前半年已聽到有男聲對她稱，會將其女兒綁架及賣至妓院，丈夫曾對被告稱聲音是假的，惟被告案發前仍有聽到聲音，於是作出相關行為。被告又指，涉案安眠藥以其母親姓名處方。控方指，被告有精神問題，但適宜答辯，認為她有意圖謀殺她的女兒。

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記者：林育慧