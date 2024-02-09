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育兒心得︱高材生捱過劍橋讀書低潮成教育心理學家　呼籲父母勿抹殺孩子發光點

育兒資訊 11:57 2024/02/09

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Michelle靠著自省能力，捱過在劍橋大學的低潮，成為教育心理學家。

【育兒/學童輕生/心理學/劍橋大學/海外升學】香港接連有學童輕生，當中不乏有大學一年級生，畢業於英國劍橋大學的教育心理學家李穎昕(Michelle)表示自己最難捱都是初升上劍橋的時候。站在最前線的她接觸很多問題學生，她以自身的經歷勸勉學生，並提出「多元智能理論」籲學生要學會自省能力，而家長則要因材施教，不要著眼於孩子的弱項而忽略了強項，「小時候就封了孩子路，剩低讀書路其實很危險」。

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正在懷孕的Michelle笑言自己很快就要落場實踐多年來學到的育兒理論。她出身小康之家，自小學習動機高，成績不俗，因為明白一個道理，成績好有著數，不會有人鬧，亦會得到老師的讚賞及較多選擇。從小學開始她就擁有自省能力，思考出「愈早努力付出相對小，愈遲努力便愈辛苦。」直到會考滿心期待可以「拔尖」進入大學，可惜失手，便決定到英國升讀高中。

英國小班教學提升學習興趣

當地的小班教學進一步提升她的讀書興趣和狀態，在A-level拿到優異成績，順利考入劍橋大學。當時她知道自己的性格喜歡研究人與人之間關係，又喜歡與小朋友溝通，加上看到陳慧琳在《無間道》中飾演心理學家，令她知道原來可以用談話治療去幫人，便選擇修讀自然科學系中的心理學。

豈料入讀尖子雲集的劍橋後，Michelle的學習表現由朋輩中靠前的位置一下子跌到落至中下，「覺得自己很不濟，很大壓力，聖誕假回香港不想返英國，因為不知道如何面對年中測驗，很擔心不合格！」幸好，這個時候Michelle的自省能力啟動，「提醒自己要盡力堅持」，加上一批香港的劍橋學生互相鼓勵，在同伴的支援下，心態上調整自勉「成績跌一點不要緊，慢慢追返上去。」她用「挑戰極限」來形容在劍橋讀書的時光，見到有同學讀到抑鬱焦慮，也有同學中途主動或被退學。

Michelle生長在小康之家。受訪者提供

劍橋讀書鍛鍊超強抗逆力

她透露大學一年級時，一星期除了要應付約20小時的講課和實踐課、交3篇論說文、1份數學功課，還要上四次教授一對二的指導課（和一位同學見教授並被直接問書）。英國的大學通常約12個星期是1個學期，而劍橋則是8個星期1個學期，因為要遷就教授做研究，所以課程特別讓人喘不過氣。有得有失，Michelle的抗逆能力便是這樣訓練出來，「之後到HKU讀Master時就不覺得辛苦。」

正因為自己的親身經歷，Michelle才懂得現在學童的難處。她指香港的學童選擇輕生，很多時候緣於兩個問題，一是教育模式、二是社會環境。香港學生的學習壓力繁重，不少家長因工時長未必有時間輔助小朋友，卻對子女的成績要求高，令學生很無助。

此外，有部分學生未能合宜地調節對學習表現的期望，讓他們無論成績如何都很大壓力，成績好又覺得不夠頂尖，讀不到又覺得無希望；社會環境方面，本地的的工種有限，難為擁有某些讀書以外的強項的學生提供出路，加上社會風氣鼓吹從事某些行業才叫出人頭地，灌輸讀書叻就成功的想法，讓成績差的學生更懊惱。

家長不要抹殺小朋友發光點

Michelle坦言要在概念或者意識上轉變，早些找到小朋友適合的路，她提議家長「如果發現孩子的讀書能力較弱，可以著手幫他尋找和發展強項，我經常跟家長講不要只去追他的弱項。曾有一個學生極有音樂天賦，家長卻經常將學習掛在口邊，成績跌便安排全部課餘時間補習，以罰學生，告訴他成績不好就不能去玩音樂。這樣學生連唯一可以發光、覺得自信、得到朋輩認同的機會都失去了。從小就封了他們其他去路，剩低讀書路其實很危險。」

育兒宜採「拔尖補底」

不過Michelle也指，不能完全將責任落在家長中，更多是因為社會環境和風氣，所以育兒更要「拔尖補底」及提倡個人化，用一半時間發展個人興趣和強項「拔尖」，用一半時間提升弱項「補底」，兩方平衡。「及早幫助孩子培養正面的自我形象及自我價值，例如雖然成績麻麻但劍擊好叻，是孩子成長過程中很重要的保護因素。」

擁自省能力更有目標

Michelle在訪問中強調的自省能力，其實是來自「多元智能理論」，是由美國哈佛大學教育研究院教授霍華德·加德納（Prof. Howard Gardner）提出的教育理論，智力不只是IQ，而是可以分為8種，包括語言智能、空間智能、邏輯數理智能、肢體動覺智能、音樂智能、人際關係智能、自省智能及自然辨識智能。

內省智能強的人了解自己的強弱項、興趣、情緒和需求等，因此懂得為自己的人生作選擇和規劃，亦較自律地朝目標進發。例如知道自己喜歡運動，潛能高，讀書卻遜色，就識得選擇鍛鍊運動才能，讓強項展現。相反，Michelle亦遇到很多學生和朋友，就算成績優異，工作成功，賺錢很多卻不快樂，甚至有情緒問題，只因根本走在不適合自己的路上。

現今小朋友返學很忙，加上個人空間和時間有限，或沉迷網絡電玩，所以自我對話的空間更少，長期沒有疏理自己的想法和情緒，就更容易迷失、煩惱和出事！身在前線的Michelle坦言「太多這些個案，偏偏沒有人教學生如何自省。」她說已經報讀了教育心理學的博士課程，將會展開6年的兼讀生涯，研究自省能力。

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靠寫日記排走負面情緒

作為教育心理學家，工作常接收到負面的情緒與個案，尤其聽到家長責打子女她也感到難過和無助，如何排走這些情緒？Michelle主要靠與家人傾談，以及寫日記──這個習慣已經持續16年，「有些個案都令我很感觸、不解、生氣、甚至會喊，記下感受和想法的過程是非常療癒的，亦能幫助自己每天清空情緒。日記中的自我對話很重要，我會思考並鼓勵自己下次做得更好。」

快將成為媽媽的Michelle坦言心理學除了令她成就喜歡的職業外，也有助自己的人際及兩性關係。她感恩有家庭的支持，以及能遇上老公，「他在心理學上刺激到我，令我發現自省能力的重要性，與我共同在這方面學習和進步。」提到做媽媽的心情，她覺得所有媽媽都很偉大，BB出生後希望自己不會跟住社會風氣隨波逐流，要因材施教。

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Michelle指原生家庭對一個小孩成長有莫大關係，影響可以延至成年時期。親子、父母、以至兄弟姐妹之間的關係好不好，均影響學生的學業和社交情意發展，「家庭問題為不少學生帶來沉重的壓力，引致負面的思維和情緒，心理及生理都會受影響，自我形象低，不肯信人，甚至有創傷後遺症。。」然而，她鼓勵原生家庭環境欠佳的學生，縱使我們不能決定出生環境，但可以逐步強化自己跨過難關──「你身邊其實有很多想支援你的人，有需要的話可找輔導解開心鎖。每個人成年後均可以選擇適合自己的居住和工作環境，發揮獨特的技能和優勢！」

Michelle透過寫日記來排解負面情緒。湛斯雅攝

Michelle育兒小貼士:

1.小朋友有拖延問題

先要了解小朋友拖延問題的成因及徵狀，一般有3種

1.缺乏學習動機：促進孩子的內在學習動力的方法包括與孩子聊「點解要讀書？」、將讀書的內容和日常生活及未來聯繫、進行生涯和職業規劃等。如果小朋友年紀較小就可多運用外在動力鼓勵他們，如父母的稱讚和陪伴、遊戲、及獎勵計劃。

2.專注力失調：有些小朋友很想做好，但天生注意力不足，其中一個症狀便是拖延。家長宜訓練和提升孩子的專注力，如善用時間表、計時器、視覺提示、小休、遠離讓他們分心的物件等。情況較嚴重的話，可諮詢精神科醫生的意見，看看是否能受惠於藥物治療。

3.高要求／完美主義者：這類學生有時候因為自我要求太高，害怕出錯，所以會耗很長時間思考大綱或計劃才能開始工作。他們也容易給自己太大壓力，造成焦慮或逃避的行為。家長宜引導他們調整自己的要求至適當的水平、靈活去思考和運用時間、以及有效地管理壓力等。

2.中學生用名牌虛榮心重

家長的身教很重要，可以反思自己的價值觀和消費模式有沒有影響子女，並作出調整。不少學生追求名牌是為了提升自信心，或被朋輩影響。若不想孩子盲目跟風，家長宜協助孩子透過合宜的途徑建立自信和正面的自我形象，同時強化他們理財及批判的能力，讓他們更有智慧和信心為自己作選擇。

3.沒有患病卻經常戴口罩

Michelle指接觸過部分學生，到現在仍未習慣脫口罩生活和社交，甚至在學校連飯也不願吃。他們的困難通常分為兩種，一是社交能力弱，擔心或誤會別人的想法，不懂得面對別人對他們外貌的評語。家長宜協助孩子作換位思考，明白其他人其實覺得不戴口罩很正常，亦可以和孩子討論和練習面對別人的評語的技巧；二是天生固執，讓學生難以適應轉變。家長可以透過傾談或社交故事，解釋環境的改變讓我們可以安全脫下口罩生活，消除孩子的憂慮。此外，可以和子女分析戴口罩的好處和壞處，以及甚麼時候應該戴，甚麼時候不需要戴，過程中儘量引導孩子思考和做決定，一步一步改變習慣。

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記者:陳麗薇

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