  • 10°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 21:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手｜女子不煙不酒患大腸癌4期　揭一個飲食習慣惹禍　醫生警告：可令潛在問題爆發【附症狀+預防方法】

醫生診症室 21:00 2024/01/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

台灣一名40多歲女子不煙不酒卻患上大腸癌4期，求醫終揭一個飲食習慣惹禍。

攝取過多糖分除了會導致肥胖、高血糖等問題，原來還有機會致癌。台灣就有醫生分享病例，指一名40多歲的女子自問向來吃得很健康，亦沒有吸煙喝酒的習慣，卻確診大腸癌第4期。醫生追問之下，才發現她每天都會喝含糖飲品，可能成為致癌關鍵。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜肺癌基因突變多　精準標靶治療　選擇多效果佳

台灣中山醫院家醫科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》上分享，表示該名女子身材微胖，本身飲食習慣頗為健康，甚少吃紅肉或加工食品，平時亦不煙不酒，卻罹患大腸癌第4期。雖已開始進行治療，但女子在過程中忍不住一直思考：「我到底做錯了甚麼事？」之後醫生進一步追問、為她排除可能性，才得知她有一個相對不健康的習慣：原來她每天一定會喝1至2杯的含糖飲品，攝取大量糖分。

到底糖和癌症之間有何關聯？陳欣湄表示，過度食用精緻糖可能會令身體潛在的癌症問題爆發，其一是體內血糖濃度過度增加，引發胰島素阻抗，繼而增加患癌風險；其二是長期攝取高糖製品容易導致脂肪堆積，而大量的脂肪堆積會造成身體慢性發炎，也跟癌症有關。

有見及此，陳欣湄希望女子改掉喝含糖飲品的習慣，不料對方卻認為此習慣十分正常，更反問：「不是每個人都這樣嗎？」，表示自己每次去飲品店都有一堆人排隊。

對此，陳欣湄指出含糖飲品實際上對身體健康危害很大，建議民眾點單時可按原本習慣的糖分再減掉2成，例如由全糖變成8分糖、8分糖變成半糖，最後減到無糖，循序漸進地抗服高糖的問題。只要身體不再攝取過多糖分，就能減少患上併發症及其他疾病的風險。

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

點擊圖片放大
+8
+7

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

以下為預防患上大腸癌的5大方法：

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

治療 脂肪 美食 健康問題 糖分 肥胖 癌症 台灣 大腸癌

最高瀏覽

如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治