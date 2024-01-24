癌症殺手｜女子不煙不酒患大腸癌4期　揭一個飲食習慣惹禍　醫生警告：可令潛在問題爆發【附症狀+預防方法】

▲ 台灣一名40多歲女子不煙不酒卻患上大腸癌4期，求醫終揭一個飲食習慣惹禍。

攝取過多糖分除了會導致肥胖、高血糖等問題，原來還有機會致癌。台灣就有醫生分享病例，指一名40多歲的女子自問向來吃得很健康，亦沒有吸煙喝酒的習慣，卻確診大腸癌第4期。醫生追問之下，才發現她每天都會喝含糖飲品，可能成為致癌關鍵。

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台灣中山醫院家醫科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》上分享，表示該名女子身材微胖，本身飲食習慣頗為健康，甚少吃紅肉或加工食品，平時亦不煙不酒，卻罹患大腸癌第4期。雖已開始進行治療，但女子在過程中忍不住一直思考：「我到底做錯了甚麼事？」之後醫生進一步追問、為她排除可能性，才得知她有一個相對不健康的習慣：原來她每天一定會喝1至2杯的含糖飲品，攝取大量糖分。

到底糖和癌症之間有何關聯？陳欣湄表示，過度食用精緻糖可能會令身體潛在的癌症問題爆發，其一是體內血糖濃度過度增加，引發胰島素阻抗，繼而增加患癌風險；其二是長期攝取高糖製品容易導致脂肪堆積，而大量的脂肪堆積會造成身體慢性發炎，也跟癌症有關。

有見及此，陳欣湄希望女子改掉喝含糖飲品的習慣，不料對方卻認為此習慣十分正常，更反問：「不是每個人都這樣嗎？」，表示自己每次去飲品店都有一堆人排隊。

對此，陳欣湄指出含糖飲品實際上對身體健康危害很大，建議民眾點單時可按原本習慣的糖分再減掉2成，例如由全糖變成8分糖、8分糖變成半糖，最後減到無糖，循序漸進地抗服高糖的問題。只要身體不再攝取過多糖分，就能減少患上併發症及其他疾病的風險。

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

以下為預防患上大腸癌的5大方法：

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