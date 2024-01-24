兒童理財｜2024兒童儲蓄戶口比拼 9間銀行專屬禮品+最低開戶金額
【兒童理財/儲蓄戶口/銀行開戶】農曆新年將至，小朋友除了開心𢭃利是，家長也可為仔女開立銀行戶口，自少培養起儲蓄習慣。TOPick為此整合了本港9間銀行，包括中銀、滙豐、恒生、渣打、花旗、大新等，所推出的兒童儲蓄戶口資料，讓家長比較每間銀行的開戶優惠、最低開戶金額、年齡限制、結餘要求、月費，以及專屬迎新禮品等，了解更多。
9大銀行比拼
|銀行
|戶口
|年齡限制
|最低開戶金額
|最低結餘
|月費/年費
|匯豐
|兒童儲蓄戶口
|18歲以下
|不限
|不限
|沒有
|恆生
|智多Kid理財
|18歲以下
|不限
|不限
|沒有
|渣打
|My Dream Account
|18歲以下
|不限
|不限
|沒有
|中銀
|「孩子天」儲蓄賬戶
|11歲以下
|$500
|不限
|沒有
|大新
|Thomas & Friends™ 兒童儲蓄戶口
|18歲以下
|不限
|不限
|沒有
|東亞
|理財小博士儲蓄賬戶
|18歲以下
|$10
|不限
|沒有
|中信
|My Dear Account 親親戶口
|18歲以下
|不限
|不限
|沒有
|創興
|I-KID 儲蓄戶口
|17歲以下
|$100
|不限
|沒有
|建行亞洲
|智Smart 兒童儲蓄戶口
|18歲以下
|$1000
|$1000
|相片銀行卡年費為$100
最新影片：
銀行迎新禮品優惠
|銀行
|戶口
|贈品禮遇
|恆生
|智多Kid理財
|凡於理大護眼中心出示智多Kid理財卡，任何選購可享$100現金優惠，購買眼鏡/太陽眼鏡產品可享8折優惠
|渣打
|My Dream Account
|專用迪士尼ATM卡及存款卡
|大新
|Thomas & Friends™ 兒童儲蓄戶口
|Thomas & Friends™二合一沙灘墊連雨衣、兒童數碼相機
|大新
|Doraemon 兒童儲蓄戶口
|Doraemon小童雨傘、豆沙包形狀咕𠱸連毛毯
|建行亞洲
|智Smart 兒童儲蓄戶口
|相片銀行卡
開戶要求/服務範圍
1. 匯豐銀行 兒童儲蓄戶口
開戶無手續費或最低要求，11歲至17歲的青少年需由父母或監護人陪同，到任何一間滙豐分行，並出示子女的身份證及監護人的身分證明文件辦理開戶；而11歲以下的小朋友需由父母或監護人，以其名義為子女在任何一間滙豐分行開戶，並出示子女的出世紙或身份證，以及監護人的身分證明文件辦理開戶。
開戶優惠／特色：
- 11至18歲持有人可使用「轉數快」
- 戶口每日結餘賺取利息
- 無手續費或最低結餘要求
2. 恆生銀行 智多Kid理財
18歲以下人士之綜合戶口服務包括：
- 港元結單儲蓄存款
- 提款卡及「易辦事」服務
- 網上銀行服務
- 電子月結單
- 24小時自動化電話理財服務
- 不設低額結存服務費
16歲以上人士開立全新戶口，可在網上辦理申請；而父母為子女申請青少年ATM卡（11至18歲子女）/存款卡（11歲以下子女），需攜同持卡人之身份證明文件，以及子女出生證明書（適用於父母聯同子/女開戶），親臨任何一間渣打分行開戶，以及申請青少年ATM卡/存款卡。
4. 中銀「孩子天」儲蓄賬戶
- 年齡限制：11歲以下兒童
- 申請方法：分行辦理
- 最低開戶金額：$500
5. 大新銀行
- 年齡限制：18歲以下
- 申請方法：分行辦理、電話查詢
- 年齡限制：18歲以下
- 申請方法：電話熱線申請、網上申請、分行辦理
- 最低開戶金額：$10
7. 中信銀行(國際) My Dear Account 親親戶口
- 年齡限制：18歲以下
- 申請方法：分行辦理
- 「親親戶口」為結單活期儲蓄戶口，可享港元活期儲蓄額外年利率0.1%
- 特別條款或備註：客戶為其子女的託管人，此戶口由客戶操作
- 年齡限制：18歲以下
- 最低開戶金額：$10
- 申請方法：帶同身份證明文件及最近3個月有效住址證明，親臨創興銀行任何一間分行辦理開戶手續（如父母為其11歲以下之子女開立戶口，需帶同子女之出生證明書正本）。
9. 建行亞洲 智Smart兒童儲蓄戶口
- 年齡限制：18歲以下
- 申請方法：分行辦理、網上申請
開戶優惠 / 特色：
- 可擁由客戶及孩子一起設計獨一無二的相片銀行卡
- 於客戶/或孩子每年的生日月份，可免費更新一次銀聯相片雙幣卡及/或銀聯相片兒童儲蓄戶口卡
- 備有港幣及人民幣以供選擇
- 所有客戶（包括「智 Smart 兒童儲蓄戶口」、「貴賓晉裕」、「貴賓理財」、「智選理財」的客戶）均可獲豁免卡年費，直至另行通知。
- 港元戶口最低開戶結存：$1,000
- 特別條款或備註：客戶為其子女的託管人，此戶口由客戶操作
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責任編輯：王明芳