兒童理財｜2024兒童儲蓄戶口比拼　9間銀行專屬禮品+最低開戶金額

▲ 9間銀行兒童儲蓄戶口比拼。

【兒童理財/儲蓄戶口/銀行開戶】農曆新年將至，小朋友除了開心𢭃利是，家長也可為仔女開立銀行戶口，自少培養起儲蓄習慣。TOPick為此整合了本港9間銀行，包括中銀、滙豐、恒生、渣打、花旗、大新等，所推出的兒童儲蓄戶口資料，讓家長比較每間銀行的開戶優惠、最低開戶金額、年齡限制、結餘要求、月費，以及專屬迎新禮品等，了解更多。

9大銀行比拼

銀行 戶口 年齡限制 最低開戶金額 最低結餘 月費/年費 匯豐 兒童儲蓄戶口 18歲以下 不限 不限 沒有 恆生 智多Kid理財 18歲以下 不限 不限 沒有 渣打 My Dream Account 18歲以下 不限 不限 沒有 中銀 「孩子天」儲蓄賬戶 11歲以下 $500 不限 沒有 大新 Thomas & Friends™ 兒童儲蓄戶口 18歲以下 不限 不限 沒有 東亞 理財小博士儲蓄賬戶 18歲以下 $10 不限 沒有 中信 My Dear Account 親親戶口 18歲以下 不限 不限 沒有 創興 I-KID 儲蓄戶口 17歲以下 $100 不限 沒有 建行亞洲 智Smart 兒童儲蓄戶口 18歲以下 $1000 $1000 相片銀行卡年費為$100

最新影片：

銀行迎新禮品優惠

銀行 戶口 贈品禮遇 恆生 智多Kid理財 凡於理大護眼中心出示智多Kid理財卡，任何選購可享$100現金優惠，購買眼鏡/太陽眼鏡產品可享8折優惠 渣打 My Dream Account 專用迪士尼ATM卡及存款卡 大新 Thomas & Friends™ 兒童儲蓄戶口 Thomas & Friends™二合一沙灘墊連雨衣、兒童數碼相機 大新 Doraemon 兒童儲蓄戶口 Doraemon小童雨傘、豆沙包形狀咕𠱸連毛毯 建行亞洲 智Smart 兒童儲蓄戶口 相片銀行卡

開戶要求/服務範圍

1. 匯豐銀行 兒童儲蓄戶口

開戶無手續費或最低要求，11歲至17歲的青少年需由父母或監護人陪同，到任何一間滙豐分行，並出示子女的身份證及監護人的身分證明文件辦理開戶；而11歲以下的小朋友需由父母或監護人，以其名義為子女在任何一間滙豐分行開戶，並出示子女的出世紙或身份證，以及監護人的身分證明文件辦理開戶。

開戶優惠／特色：

11至18歲持有人可使用「轉數快」

戶口每日結餘賺取利息

無手續費或最低結餘要求

2. 恆生銀行 智多Kid理財

18歲以下人士之綜合戶口服務包括：

港元結單儲蓄存款

提款卡及「易辦事」服務

網上銀行服務

電子月結單

24小時自動化電話理財服務

不設低額結存服務費

3. 渣打銀行 My Dream Account

16歲以上人士開立全新戶口，可在網上辦理申請；而父母為子女申請青少年ATM卡（11至18歲子女）/存款卡（11歲以下子女），需攜同持卡人之身份證明文件，以及子女出生證明書（適用於父母聯同子/女開戶），親臨任何一間渣打分行開戶，以及申請青少年ATM卡/存款卡。

4. 中銀「孩子天」儲蓄賬戶

年齡限制：11歲以下兒童

申請方法：分行辦理

最低開戶金額：$500

5. 大新銀行

Thomas & Friends™ 兒童儲蓄戶口

Doraemon 兒童儲蓄戶口

年齡限制：18歲以下

申請方法：分行辦理、電話查詢

6. 東亞銀行 理財小博士儲蓄賬戶

年齡限制：18歲以下

申請方法：電話熱線申請、網上申請、分行辦理

最低開戶金額：$10

7. 中信銀行(國際) My Dear Account 親親戶口

年齡限制：18歲以下

申請方法：分行辦理

「親親戶口」為結單活期儲蓄戶口，可享港元活期儲蓄額外年利率0.1%

特別條款或備註：客戶為其子女的託管人，此戶口由客戶操作

8. 創興銀行 I-KID 儲蓄戶口

年齡限制：18歲以下

最低開戶金額：$10

申請方法：帶同身份證明文件及最近3個月有效住址證明，親臨創興銀行任何一間分行辦理開戶手續（如父母為其11歲以下之子女開立戶口，需帶同子女之出生證明書正本）。

9. 建行亞洲 智Smart兒童儲蓄戶口

年齡限制：18歲以下

申請方法：分行辦理、網上申請

開戶優惠 / 特色：

可擁由客戶及孩子一起設計獨一無二的相片銀行卡

於客戶/或孩子每年的生日月份，可免費更新一次銀聯相片雙幣卡及/或銀聯相片兒童儲蓄戶口卡

備有港幣及人民幣以供選擇

所有客戶（包括「智 Smart 兒童儲蓄戶口」、「貴賓晉裕」、「貴賓理財」、「智選理財」的客戶）均可獲豁免卡年費，直至另行通知。

港元戶口最低開戶結存：$1,000

特別條款或備註：客戶為其子女的託管人，此戶口由客戶操作

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責任編輯：王明芳