新城總監丨馬浚偉解釋社交平台「曬銜頭」原因　馬仔不介意被惡搞：很有趣

▲ 馬浚偉解釋「曬銜頭」原因。

早前，馬浚偉加入新城廣播擔任首席營運總監，而網民發現他的facebook個人簡介列出14項名銜，由此取笑他「曬銜頭」，更有網民以此作二次創作。馬浚偉在今日親解「曬銜頭」原因，也大方讚網民的二次創作很有趣。

馬浚偉表現有留意相關報道，解釋稱早在1個月前，有人問他是否屬於某個屬會？後來才發現原來有人假冒其名義，而訛稱馬浚偉為某個會的成員，並涉及金錢瓜葛，而他根本沒加入所指的屬會。

新城總監丨馬浚偉個人簡介列14項名銜被取笑 網民指：自卑又自大嘅表現

免遭魚目混珠

由於近年網絡騙案大增，加上不少藝人及知名人士都曾被騙徒借個人名義進行行騙。

在1個月前，他正式上任新城廣播前，決定將自己所屬屬會及相關職銜清晰地列放於Facebook ，阻止不法之徒再假冒，亦因為身份多，他要加倍小心，以免被人魚目混珠，才決定高調地公開自己所屬的屬會會員。

不介意網民惡搞

馬浚偉表示，相信不法之徒正是看中其身兼多項公職，容易令人混淆，現在公開後，一切就清清楚楚。

他續指，現於新城廣播是全職身份，上任前已向新城廣播及總公司申報所有公職。同時解釋在1個月前，亦即在入職前，有需要透過社交媒體公開給大家知悉，此舉亦是為保障公司、相關機構、公眾及自己，在公在私是有需要公開。而日後如有其他公職再加添，他都會繼續在社交媒體作出更新。

至於有網民將其公職列二次創作，馬浚偉表示二次創作已不是首次發生在他身上，回憶當年於TVB拍電視劇《蒲松齡》時，他主唱的主題曲一句《如夢初醒》，便有網民惡搞成《如夢初醒獸》，又指MV似Pokemon，現在則成為「職銜代言人」。他笑言不會介意，反覺得這些二次創作很有趣。

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