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深圳好去處︱10大深圳親子酒店推介　避世民宿賞無敵海景+滑梯波波池主題房

親子好去處 17:01 2024/01/26

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

10大深圳親子酒店逐個睇！

【北上攻略/親子酒店/民宿/兒童主題房/動物園/冰雪世界】不少家長都會在假日，帶小朋友到深圳遊玩，放鬆身心。熱門景點除了有南澳第一海灘、觀瀾湖、華僑城外，還有蹦床公園或動物園等讓小朋友暢玩。以下為大家精選了10間深圳親子酒店，鄰近有不少遊玩景點選擇，小朋友必定能玩得盡興！

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1.深圳硬石酒店

深圳硬石酒店位於著名的觀瀾湖國際休閒旅遊度假區，觀瀾湖鄰近的景點有觀瀾湖新城 MH MALL、海洋世界、體驗卡丁車的「漂卡E族」、卡魯冰雪世界、高爾夫球場等，大人小朋友都必定可以盡情放電！酒店房間設計融入了音樂創意和摩登中國元素，空間寬敝舒適，擁有超寬視野觀賞觀瀾湖景色。酒店的佈置亦別出一緻，超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品擺設在酒店的各處，大家可以零距離觀賞，另更提供親子同樂空間，參與不同工作坊及體驗班，共享親子時光。

深圳硬石酒店
地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號
交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士
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2.深圳觀瀾湖度假酒店 

深圳觀瀾湖度假酒店設有寬敞舒適的豪華客房，每間均有露台可眺望球場，盡覽作為酒店的亮點，匯聚了12個高爾夫界傳奇人物設計的標準十八洞球場。另亦設有九間兒童房，共七種主題，包括森林主題、太空主題、樂高主題等。觀瀾湖度假村內有免費接駁巴士到附近的玩樂景點，如反彈蹦床公園、盛悅鼎鴻保齡球館、工藝坊、生態體育園、騎馬體驗等。

深圳觀瀾湖度假酒店
地址：深圳龍華新區觀瀾高爾夫大道1號
交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士
【預訂連結】

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3.深圳華僑城洲際大酒店

深圳華僑城洲際大酒店就近地鐵華僑城站，酒店內有超大型兒童遊樂場，除了室內的組合式攀爬設施外，還有室外的水上樂園，聯通親子餐廳，大人和小朋友只要在酒店內便可盡情遊玩！酒店客房更有充滿童趣感的特色主題房，以海洋風格打造，房內自帶小型滑梯及投影儀等，小朋友即使在房內亦不怕悶！

深圳華僑城洲際大酒店
地址：深圳南山區華僑城深南大道9009號
交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到會展中心站下車，轉乘地鐵1號線到華僑城站下車步行3分鐘
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4.深圳益田威斯汀酒店

深圳益田威斯汀酒店位於南山區的商業地帶，鄰近有世界之窗、歡樂谷和錦綉中華民俗文化村等熱門景點均可步行到達，距離地鐵亦僅有1分鐘路程，地理位置極佳。另外，酒台連接益田假日廣場，無論是吃喝玩樂也非常方便。酒店房間的設計簡約，空間寬敞，有足夠空間讓小朋友探索走動。部份客房更可以飽覽世界之窗的景觀，非常寫意。

深圳益田威斯汀酒店
地址：深圳南山區深南大道9028-2號
交通：羅湖口岸乘坐地鐵1號線到世界之窗站下車步行1分鐘
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5.深圳好日子皇冠假日酒店

深圳好日子皇冠假日酒店位於商業地段，設有近400個房間，當中包括童樂親子房，房間以新現代的風格設計，擁有繁華城市景觀的同時可以享受謐靜。酒店毗鄰會展中心、購物公園及人氣商場星河COCO Park。小朋友更可到鄰近的皇庭廣場，內有多間彈珠機、玩具店及夾公仔機，小朋友和大人都必定可以樂而忘返。

深圳好日子皇冠假日酒店
地址：深圳福田區福華一路28號
交通：深圳地鐵線1，2，3，4，11線至購物公園站，步行4分鐘
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6.深圳大梅沙京基洲際度假酒店

深圳大梅沙京基洲際度假酒店位於深圳東部大梅沙海濱，邁出酒店即至綿延兩公里的金色沙灘，坐擁迷人海景。酒店共提供432套客房，當中設有潛入深海親子主題海景套房，另有6間餐廳及酒吧，還有5個室內及戶外游泳池，當中兒童游泳池設有水上滑梯和水上娛樂設施。而小童入住更可暢玩兒童樂園及大梅沙趣趣島，亦有多個手作坊供親子參加，如製作貝殼風鈴、夢幻星球燈等。同時亦有兒童故事會、兒童小劇場、廚藝班及陸地賽車等。另外，酒店附近有海濱公園、海洋世界、東部華橋城、購物村等景點，家長們可以輕鬆前往購物或遊玩！

深圳大梅沙京基洲際度假酒店
地址：深圳鹽田區大梅沙鹽葵路9號
交通：乘坐地鐵2號線至海山站，坐的士大約15分鐘
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7.深圳小涼帽之家酒店（甘坑古鎮店）

深圳小涼帽之家酒店位於吉華街道甘坑客家小鎮，由華僑城文化集團公司開發，以中國本土原創卡通形象「涼帽寶寶的家」為主題的親子度假酒店。客房設計融入卡通元素，營造出輕鬆氛圍，酒店亦為小朋友打造現實版卡通樂園，有小涼帽親子樂園、小涼帽農場、VR影院等周邊配套，絕對是親子週末休閒度假好去處！

深圳小涼帽之家酒店（甘坑古鎮店）
地址：深圳龍崗區吉華街道甘坑古鎮甘李路18號14號樓
交通：羅湖口岸乘坐地鐵1號線到崗廈站下車，轉乘地鐵10號線到甘坑站下車步行15分鐘
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8.白房子．深圳南澳沙灘海景美宿

白房子．深圳南澳沙灘海景美宿位於南澳第一海灘邊上，離沙灘非常近，全部房間均可看到180度無遮擋海景，入住客人更包海景邊享用峇里島同款漂浮早餐！另外，部份客房房型配置景觀浴缸及超大投影儀，不用踏出酒店，大家都可以享受電影樂趣！為照顧小朋友的需求，部份客房亦有搖搖馬等小型玩樂設施供小朋友玩耍，非常適合一家大小入住！

白房子·深圳南澳沙灘海景美宿
地址︰深圳龍崗區大鵬新區水頭沙銀沙路3號7室
交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳辦事處公交站」下車，步行約11分鐘
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9.空與海美宿

空與海美宿於2022年開業，位於深圳南澳第一沙灘旁邊，鄰近海鮮街，步行約2分鐘即可到達。酒店共分為9種房型，主要以米、白、粉色的歐美風格打造，均有超大觀景窗及露台面向一望無際的海洋，部份房型更設海景浴缸，其中最為特別的是北歐海景小童滑梯房，不但有巨大滑梯，更有波波池可給小朋友玩耍。部份酒店房價包含免費早餐，可以邊欣賞海景邊享受早餐。

空與海美宿
地址：深圳龍崗區南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號
交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處」站下車步行約5分鐘
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10.苫也·深圳不若林度假民宿

苫也·深圳不若林度假民宿選址於大鵬南澳濱海半山處，酒店的六棟白色外牆建築呈村落式分佈，讓人可遠離城市喧擾，享受獨處。酒店客房主打簡約風，搭配茶色調和自然木系的元素，營造日式侘寂美學，增添不少渡假氛圍。部份客房更設有私人泳池、泡池、客廳及開放式廚房。酒店亦有提供兒童充氣設施、兒童遊樂室、游泳池等，小朋友更可到後山體驗採摘龍眼，享受大自然的寧靜。

苫也·深圳不若林度假民宿
地址：深圳龍崗區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟
交通：從羅湖口岸搭乘計程車約1小時車程
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責任編輯：王明芳

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