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怒火漫延丨容祖兒突擊探班想拍動作戲　喜見偶像劉德華與師兄謝霆鋒

娛樂 22:47 2024/01/23

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容祖兒在老闆楊受成的陪同下，到《怒火漫延》拍攝現場探班，並與劉德華與謝霆鋒敍舊。

由郭子健執導，劉德華與謝霆鋒主演電影《怒火漫延》正在拍攝，一直對電影抱有熱情的容祖兒，日前在老闆楊受成的陪同下，專程到《怒火漫延》劇組探班，現場直擊拍攝情況，令她大開眼界。師兄謝霆鋒笑說要邀她一起品嚐劇組飯盒，再親身體驗一下電影拍攝的滋味。
 
置身拍攝現場，祖兒像小影迷般觀賞了其中一場高難度的動作鏡頭，邊看邊不禁的連聲 「嘩！」起來，坐在身旁的楊受成見她看得入神，悄悄向祖兒透露更精彩的一幕——劉德華與謝霆鋒對打重頭戲，將在稍後拍攝，祖兒聽罷即追問何時開工？想要再來探班的她笑道：「老闆說我很久沒見過霆鋒，我也不知原來可來現場，因為怕影響到別人拍攝。」

難得看到一場精彩動作戲，問祖兒會心癢癢也來拍齣動作片？她馬上回答：「好喎！」但身邊的楊受成即開玩笑地潑冷水說：「唔好搞喇啩！」場面搞笑。不過祖兒稱有機會的話，也樂意為電影唱主題曲。

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祖兒嘆為觀止
 
說時遲、那時快，與師妹久違了的霆鋒立即出現眼前，祖兒興奮得擺動纖腰、風騷的迎接師兄，還來個開心擁抱，之後把握機會聊天，霆鋒又向她展示有關拍攝的花絮相片；隨後劉德華到場準備埋位，祖兒即如粉絲般向偶像打招呼，閒聊幾句之後便不敢打擾拍攝工作。
 
看着現場的拍攝環境，祖兒嘆為觀止的說：「之前也有來過這個廠房拍廣告，但這次才真真正正看到原來廠房那麼大，還可以搭出這個宏偉的場景來！」

大概逗留1個小時後，劇組準備午膳，祖兒便跟大家道別，臨走前霆鋒還叫她一起開飯，體驗一下劇組生活。

雖然短短1個多小時，但已足夠祖兒感受到香港電影台前幕後的團結力量，希望盡快再來探班。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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