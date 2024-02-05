校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持【有片】

【直資中學/聖士提反書院/校長訪問】校長要負責管理學校行政事務，對外聯繫多個單位，對內要了解學生的學習需要，在繁忙的工作背後，必須有家庭支持作後盾。本學年新上任的聖士提反書院校長馬李敏慧，在新學期第一天已受到風雨挑戰，她感謝丈夫展現貼心一面，讓她無後顧之憂與教職員處理問題，在短時間內已和教學團隊建立了默契。

第18年擔任校長 曾因病休養

馬李敏慧當校長已有17年經驗，其中12年登上母校之首，前9年在瑪利曼小學，其後在中學部再做3年。而接任聖士提反書院校長之前，她當過津貼學校聖公會呂明才中學5年校長，馬校長稱當中曾為健康著想停工休養一年，更做過幾次手術，曾下決心不再當校長。

做完幾個手術後難以入睡，完全是睡眠失調，之後我都幾有決心不再做校長，我連公積金戶口都結束了，決心很大，足足休息了一年。

▲ 馬李敏慧校長曾下決心不再當校長，但上天卻安排她繼續校長路，今學年更接受新挑戰當上聖士提反書院新校長。（林綺虹攝）

皮膚白皙的馬校長笑言自己怕曬，導致維他命D嚴重不足，睡眠質素差又經常覺累，形成惡性循環。醫生下令她要多曬太陽，不能單靠營養補充品。馬校長乖乖聽從，並多做瑜伽調節身心靈，整個人終於重回正常狀態。

一年後她認為自己適合復出工作，但為了工作與生活得到平衡，她目標尋找較輕鬆的教育局合約職位，期間她見到聖公會呂明才中學及其他中學有校長招聘廣告，便隨心一試。

我先主動寄信去申請，由別人決定我是否適合，我就不太介意結果，而結果就是各校都有邀請我去面試，但並非各校都有offer，最快聘用我的就是聖公會呂明才中學。

▲ 聖士提反書院新校長馬李敏慧每天忙於與學生溝通，了解學生的需要。（林綺虹攝）

新教學大樓增強硬實力

馬校長與聖公會呂明才中學簽約後，第二天即收到教育局的面試邀請，而且工作崗位比當校長輕鬆，或許更易平衡工作與生活，但馬校長認為既然已經簽約，或許是上天給她的旨意，決定再次踏上校長之路。5年後，她決定再度接受挑戰，來到直資的聖士提反書院接任校長。

她與榮休的楊清校長因先後同屬港島區及南區的校長，早於十多年前在校長聯會上認識。馬校長盛讚楊清校長有個人魅力和魄力，學校在她領導下注入動力和創造力，並建成了全新教學大樓「尚善樓」，增強了聖士提反的硬實力。

「尚善樓」總建築面積為5,520平方米，設施包括學校大禮堂、黑盒劇場、露天劇場、室內健身中心、學生活動中心、露天劇場、12個新班房、獎盃陳列室、戶外真草運動場及跳遠跑道等，當中黑盒劇場更以楊清校長命名。馬校長稱在她接任前，楊校長特別提到黑盒劇場是一個玩樂的基地同時，也是一個學習的基地。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

研增設初中戲劇課程

近月忙於收集學生意見的馬校長，十分重視戲劇學會的學生領袖意見，學生除了提出硬件上的改善建議之外，更希望全校同學都有機會接觸戲劇，因他們深信戲劇是寓玩樂於學習，從中可以提升表達能力和想像力等，充滿可能性。

於是馬校長與負責戲劇的老師商討，把戲劇教育變成初中課程的可能性，「不一定要用教科書，我們可以有自己設計的課程，這個真是有直資模式的學校才有可能做得到。」

不少新上任校長對學校都有滿腹大計，馬校長卻認為在聖士提反是一所表現出色的學校，各項課程、活動及宿舍等學習計劃等一直恆之有效，不需要大刀闊斧改革。她最主要是聆聽老師及學生的心聲，如何在現有的設施及學習計劃中作出改善。

▲ 聖士提反書院尚善樓內的大禮堂坐擁無敵海景。（學校提供相片）

拆解全人發展成功之處

很多學校皆重視全人發展，但聖士提反學生給人的感覺特別活潑好客，且學生在學術及多項體藝發展中也取得成就，挑起了馬校長的好奇心。

我8月初來報到之時，他們還在估我是新老師或新校長，但他們已主動向我介紹這間學校。我問他們為什麼喜歡這間學校，放假都回來幫老師，他們解釋在這裏很自由，設施很先進，校園很美。如果有什麼不開心，老師更一定會與他們聊天。

學生還向馬校長坦言，同學之間會「鬥爭」，不但會鬥成績，還會各方面比併，坦白說出在各範疇中表現最出色的同學名稱。「他們之間是良性競爭，懂得互相欣賞其他同學厲害的地方，證明學校培育出他們的價值觀，不只是成績厲害才是成功，在每一項都可發揮所長。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

師資優良軟實力兼備

馬校長認為這有賴聖士提反的軟硬實力兼備，硬實力即是設施完善，軟實力就是師資優良。馬校長為深入了解教與學情況，會不時到課室觀課，見識老師厲害的教學功力。馬校長大讚老師們備課充足，能靈活運用各項教學設施，也很疼愛學生。

有次在午飯後一個課堂中，老師教了半小時後，轉換了他本身的教學計劃，因他見到學生比較累，有些男生仍滿頭大汗很難集中，於是老師和他們聊天說笑，到適當時候再連結課堂，繼續他的教學。我覺得這些除了功力之外，就是很疼愛學生才能做到。

▲ 聖士提反書院於1903年創校。（朱永倫攝）

遊走校園多喝水減壓

聖士提反書院面積多達15萬平方米，擁有無敵海景，馬校長每天遊走校園，成為她舒壓的方式之一，「我走半個圈已經出汗，整個人也頓時輕鬆了許多。」她分享另一減壓方式就是多喝水，「我有時在辦公室內連續喝幾杯水，整個人的力量和心情，就能返回一個較平衡的狀態，大家可以一試。」

為了健康，馬校長需要平衡工作與生活，但她坦言由於校長工作繁忙，只能間中做到，有時並非時間問題，而是個人能量，「因為有很多突發事情，或是一些沒有特別準備之下要處理的事，花了我很多力氣。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

開學首天遇挑戰 「無飯丈夫」出手

一位成功的事業型女性，需要有丈夫背後力挺。馬校長結婚30年，感恩得到從事政府牙醫的丈夫無限量支持和照顧她的身心靈。兩夫妻於去年8月底搬入學校的2號屋，這不但是古蹟，對他們來說更是一間特別的住所。「我們從未住過小屋，怎樣為家中每一個角落擺放傢俬，我們結婚多年都從未試過要坐下來一起談佈置。」

馬校長笑言兩人是「無飯夫妻」，結婚多年自己更只曾為丈夫煮過一頓心形牛扒，「真是很抱歉了！」在開學的第一天遇上極端天氣，大樹倒塌到門口都被封，馬校長笑言丈夫生疏了的烹飪技術都要重新上場，負責煮麵煮烏冬。

「都挺開心的，他說你坐下吧，你可能有很多WhatsApp，你先回答你同事和校管會的問題吧。」丈夫如此貼心，難怪馬校長在風雨過後，與教學團隊能迅速磨合，一起走出康莊大道。

▲ 馬李敏慧校長感謝丈夫支持，讓她的工作無後顧之憂。（林綺虹攝）

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：林綺玲