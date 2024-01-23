【DSE2024】41%學校考生挑戰7科按年倍增　專家：理科尖子料比以往更易問鼎狀元

▲ 考評局公布今屆文憑試有50,803人報考。

中學文憑試（DSE）筆試將於4月9日開考，考評局今日（23日）公布，今屆有50,803人報考，跟去年相若，但隨著公民與社會發展科取代通識科，今屆學校考生同時報考3個選修科比例，倍增至41%，有517人更同時報考4個選修科，同創歷屆新高。有升學專家分析，數理科成績好的考生，料比往年會更易成為「文憑試狀元」。

截至去年12月中統計，今屆文憑試共有50,803人報考，按年減20人，跌幅少於1%；其中包括43,295名學校考生及7,508名自修生，分別按年增4.1%及減2.6%。至於首屆公民科文憑試有45,099人報考，包括42,889名學校考生及2,210名自修生。

17,840名（41.2%）學校考生同時報考7科（即4個核心科目及3個選修科），人數及比例均按年倍增；517人（1.2%）更報考「4+4」組合，人數增2.5倍，創歷屆文憑試最高。惟對比教育局早前披露高中科目調查數據，同一批學生就讀中四時，分別多達56.9%及2.4%學生修讀3個及4個選修科，意味近3成至近半學生退修部分科目。

最多學校考生報考的甲類選修科依次為生物（13,645人）、化學（12,396人）及經濟（12,317人）；乙類「應用學習科目」及丙類「其他語言科目」總報考人數則分別按年升5成及7成，增至7,543人及881人，前者最多報「甜品及咖啡店營運」，後者最多人報考日語。

學友社學生輔導顧問吳寶城分析，課程改革釋放課時有助同學按能力多揀選修科，而且應屆考生在中三選科時，未知大學收生會否計及3個選修科，故當時不少中學也鼓勵學生多揀選修科，估計下屆報考選修科數目將微跌。

他亦指，與語文相關的通識科取消，換成容易達標的公民科，加上中文科聽說兩卷取消等改動，令操卷數目減少，令數理能力佳的考生料更容易成為狀元；惟若撇除不計分的公民科後，在餘下6科奪5**已算是狀元，或7科5**已是「超級狀元」，難以跟歷屆考獲7科或8科5**的「狀元」直接比較。

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記者：馮琪雅