【DSE2024】考評局首披露內地考生人數　應屆1400人佔全體考生3%

▲ 考評局首度統計報考人數中的「內地考生」人數，今屆有1,400名，佔總報考人數的2.7%。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）筆試將於4月9日開考，考評局今日（23日）公布，今屆有50,803人報考，跟去年相若，並首次披露當中有約1,400名「內地考生」，佔2.7%。

考評局公布截至去年12月中統計，今屆文憑試共有50,803人報考，按年減20人，跌幅少於1%；其中包括43,295名學校考生及7,508名自修生，分別按年增4.1%及減2.6%。至於首屆公民科文憑試有45,099人報考，包括42,889名學校考生及2,210名自修生。

考評局回覆本報查詢稱，今屆有約1,400名於內地就讀的學生報考文憑試，當中包括持香港身份證及非香港身份證的考生；約110人來自獲批成為「與考學校」的2間內地港人子弟學校、以學校考生身分報考，餘下約1,300人則以自修生身分報考。

翻查考評局近年向傳媒披露「持非香港身分證」報考人數每年介乎200至300多人，2019年最高曾達402人。局方解釋今屆修訂了自修生報考申請表格及程序，故首度統計內地就讀的考生人數，以表述內地考生人數，未再有獨立提供「持非香港身分證」考生人數。

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記者：馮琪雅