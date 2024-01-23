【京港合作】郭基泓倡拓綠色金融互聯互通機制　推兩地「故宮」合作活動

▲ 郭基泓以《京港高水平交流互鑒，服務高質量發展大局》作大會發言。(受訪者供圖)

北京市政協委員、新鴻基地產執行董事郭基泓在北京市政協全體會議上建議，拓寬綠色金融的互聯互通機制，促進內地綠色債券在香港的發行和交易；在京科創型企業充分利用香港普通法體系、國際金融和貿易優勢，深度參與香港北部都會區的開發建設；推出兩地「故宮」合作的活動。

北京市政協十四屆二次會議昨日舉行第二次全體會議，郭基泓以《京港高水平交流互鑒，服務高質量發展大局》作大會發言。他建議，加強綠色金融互聯互通，在已有合作基礎上，可拓寬綠色金融的互聯互通機制，促進內地綠色債券在香港的發行和交易，鼓勵國際資金進入內地進行綠色和可持續投資。

創科協作方面，郭基泓倡，京港兩地應推進創科要素的雙向流動，促進企業和京港園區相互交流和落地，鼓勵香港企業考察對接中關村自主創新示範區，用好北京的創科沃土，在京籌建研發中心和試驗基地；鼓勵在京科創型企業充分利用香港普通法體系、國際金融和貿易優勢，深度參與香港北部都會區的開發建設，尤其是將較爲成熟的科創成果，在港進行市場資源對接和成果轉化，實現「並船出海」,有機調動雙方自身優勢，開拓國際市場。

文化傳承方面，郭基泓指，京港兩地可利用國家大劇院和香港西九龍戲曲中心等國際一流舞臺，做大兩地藝術團體的雙向交流，將傳統文藝演出搬上更大舞臺。他認為，要用好兩地「故宮」這一「文化IP」，推出在北京看「上集」，在香港看「下集」的兩地故宮「聯動」活動，共同推動中華文化繁榮發展。

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責任編輯：區綽彥