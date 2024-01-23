【球王受傷】艾納斯訪華2場友賽延期　C朗：向中國球迷致歉

▲ C朗目前效力沙特阿拉伯球隊艾納斯。(法新社圖片)

有葡萄牙球星C朗(Cristiano Ronaldo)在陣的沙特阿拉伯球隊艾納斯(Al-Nassr)，原訂於明日(24日)和下周日(28日)在深圳踢2場表演賽。不過，已身處內地的C朗今晚(23日)卻宣布，因小腿肌肉受傷無法上陣，賽會亦決定2場表演賽延期，會安排退票和賠償。

C朗本已隨隊在周日抵達深圳，艾納斯分別於明日對上海申花、周日對浙江隊，2場賽事門票早已沽清。可惜就在開賽前的一晚，C朗召開記者會公布其受傷消息，「這是令人傷心的一天，我要向中國球迷說一聲抱歉，但有些情況確實沒法控制。我踢了20多年球，傷病是無法避免的，我對此感到遺憾。我們的比賽並沒有取消，我們會回來的。我喜歡這裏，喜歡這些球迷，我希望能在這裏完成比賽。」

根據內地媒體報道，已經購買球票的球迷可以得到全額退款，賽會也會對實際產生的機票酒店費用進行賠償。

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