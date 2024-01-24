老師心聲｜改卷出Notes日做12小時　Band 1中學老師嘆身心俱疲：想了斷自己

▲ Band1中學老師嘆，做到身心俱疲，甚至想自我了斷。

本港主流教育以分數成績掛帥，除了學生，老師亦難免承受巨大壓力。有Band1中學老師在社交平台投稿大嘆，不少學生壓抑情緒，直至壓力爆煲自我傷害才被發現。而作為老師日做12小時，身心疲憊，坦言「我都想了斷自己」。

有中學老師於facebook專頁「奴工處」投稿，事主表示，在Band 1、2中學工作雖然少學生有行為問題，例如打交，但就經常聽到他們抱怨有壓力，甚至在堂上發脾氣。相反，有些學生不敢講，壓抑情緒，

收收埋埋，到見到喺學校流緊血，出咗事先知道，原來一直忽略咗呢啲學生。

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事主又指，近兩星期是學校考試周，每日他都要5時起床，6時回到學校改試卷，至8時就去課室監考，早餐都沒有時間食。

在監考期間，事主又要一邊想如何出筆記才會令學生少點壓力，又考到好成績升到班。考試結束後，事主就回教員室開始出筆記，不經不覺就去到晚上8時，連校工也怪他阻住收工，著他快點離去。

唉！日日做到天昏地暗，身心疲憊，我都想了斷自己。

有網民慨嘆，老師要兼顧太多工作，除了教授學生，還要開會做行政工作、備課、改功課、改卷等，早上8時返到學校，每晚幾乎都是7時才下班，而且回家後還要繼續做，星期六有時亦需要回學校工作。

不少網民都紛紛留言為事主打氣，「對學生負責任嘅時候，都不忘對自己要負責任，善待自己」、「做老師太上心就會連自己生命都犧牲埋，盡左力就可以了，不要對自己要求太高」、「情緒俾會傳染，老師你自己學識放鬆，你啲學生先會識」、「老師辛苦了，要知人係有極限嘅，教學亦都唔係單單係老師一個嘅責任，唔好逼死自己」。

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責任編輯：王明芳