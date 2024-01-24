新聞之花丨廖淑怡報新聞期間狂咳20秒　TVB主播夠鎮定識執生獲網民讚賞

▲ 廖淑怡報導新聞期間狂咳。

「新聞之花」廖淑怡前年6月捲入有線新聞副總經理許方輝的桃色新聞，離職後廖淑怡轉投TVB新聞部繼續做主播。

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以眼神示意轉畫面？

昨晚（1月23日）晚，廖淑怡於TVB 83台報道新聞，當時她正報導近日港股狂瀉新聞，突然間她在鏡頭前狂咳近20秒，咳到滿臉通紅的她未能繼續報新聞。

幸而廖淑怡異常鎮定，她刻意垂低頭，期間以眼神示意「暫停」，其後切走直播畫面。

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約兩分鐘後，廖淑怡繼續報道新聞，雖然聽到她有少許聲沙，不過網民大讚她表現鎮定，遇上突發事件也算懂執生。網民更窩心留言：「天氣冷了，小心身子，淑怡把聲好似有少少沙。」

事實上，廖淑怡曾於報新聞時出現蝦碌事件，去年7月份，當報道珠海萬達來港上市一事時，她將75億說成75蚊，應該是稿件出錯所致，當第二次再報時，她才更正為75億。

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