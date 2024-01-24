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網絡熱話丨兒子讀大學父母月給1萬 兒嫌少要求每日500元零用惹議

家事百科 11:01 2024/01/24

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一名父親稱兒子將升讀大學，計劃每月給予1萬元台幣，但兒子卻要求「一天最少500元台幣」，讓他十分困惑。(iStock圖片)

到底大學生一天多少生活費才夠用？台灣一名父親早前網上發文求助，稱兒子數月後升讀大學，原先為了讓兒子專心讀書不打工，計劃每月給予1萬元台幣(約2,500港元)作生活費，但兒子卻認為「一天最少500元台幣」(約125港元)，因此讓他感到十分困擾，質疑為何大學生需要花這麼多錢，於是詢問網民意見。

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台灣一名父親早前在社交平台Facebook「匿名公社」發文，稱自己與妻子是雙職家庭，月入達6位數，而兒子已滿18歲，數月後將升讀大學，於是跟妻子商量後，計劃每月給兒子1萬元台幣作生活費。

他透露，兒子這1萬元台幣的生活費，只需用來支付他的機車油錢、保養維修與其他通勤費用，每天的餐飲、看病掛號費等基本人身需求。至於兒子是否住在家裡，都會幫他另外付學（雜）書本費、房租、水電、網路，手機費等基本生活費用。

夫妻二人希望兒子能專心讀書，不要為錢打工。但跟兒子商量後，兒子卻認為每天最少500元台幣的生活費。該名父親質疑為何一名大學生一個月15,000元台幣(約3,800港元)的生活費實在太多。

事後經過討論後，雙方暫定每月12,000元台幣(約3000港元)，但兒子需每日記帳，當作日後商討生活費的依據。

帖文曝光後，不少網民直言這對父母太無物價慨念，「一天三餐100元也要9000了」、「你不希望他為了錢打工，可是給的好像有點少耶」、「一個月一萬不打工，說真的活不下去」、「一個月一萬真的連伙食費都不夠」。

另外亦有網民建議兒子已經18歲了，兩人應該放手，「提早讓孩子學會賺錢沒不好啊」、「可以固定給1萬，剩下讓他自己打工兼差賺錢」、「18歲可以打工賺錢養活自己了，不出去歷練怎麼讓孩子成長」、「給一萬然後讓他去打工是最適合的。大學打工不只是為了錢，是要在工作中磨合和成長，除了學科能力之外，做人處事和基本生活技能也很重要的。」

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責任編輯︰王明芳

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