【高鐵定期票】高鐵推2款多程車票優惠最高64折　往返西九龍站及10個內地站點

高鐵（香港段）將於明日（25日）起，推出2款多程車票，讓乘客以優惠車費乘車往返香港西九龍站及一個指定的廣深港段短途終點站。

新推出的兩款多程車票分別為90日乘搭20程的「20次計次票」及30日乘搭60程的「30日定期票」，由下星期一開始在12306平台發售。兩款多程車票適用的站點如下：

票種 20次計次票 30日定期票 可選車站 共有10個，包括福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛、東莞南、常平、東莞、廣州南及廣州東 時限及次數 90日乘搭20程 30日乘搭60程

每張多程車票適用於一個固定站點，視乎票種、目的地、車廂等級及實際使用次數，乘客可以享有相當於大約4%至36%不等的票價折扣。「20次計次票」票價折扣最高可達約11%,而「30日定期票」則最高可達約36%。

購買及使用此兩款多程車票的流程簡單，乘客可於12306平台購買合適的多程車票，並於之後預約相關列車班次。計次票最多可以同時預約4班車，而定期票則最多可同時預約10班車。乘車後會於多程車票內扣減乘車次數，如不乘坐已預約班次，乘客可以在開車前任何時間取消，否則會被視為已乘車並扣減乘車次數。此外，福田站的計次票及定期票不能使用福田「靈活行」即日變更車次安排。

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記者：黃穎津