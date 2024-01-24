兒孫滿堂｜胡楓92歲牛一四代同堂　4曾孫夾利是錢搞驚喜生日會

▲ 胡楓92歲生日四代同堂，4名曾孫夾利是錢為太公搞驚喜生日會。

胡楓（修哥）上周四（18日）92歲生日，一班圈中好友輪流為修哥慶祝。修哥活到老學到老，最近進駐小紅書做網紅，日前修哥發布一段生日會影片，見到4名曾孫現身向修哥送上驚喜，一家人四代同堂超溫馨，而一班圈中好友包括羅蘭、蝦頭楊詩敏、伍仲衡等都有出席，場面熱鬧。

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修哥與羅蘭日日見面傳緋聞

修哥的家人和一班好友日前為他補祝生日，他在小紅書上載了生日會的影片，並寫道：「92歲生日家人同好多老友記都給我舉辦生日派對，羅蘭又給我生日驚喜！最近天天都見到她，難怪我們這麼多緋聞啦，哈哈，多謝各位！」

▲ 其中一名曾孫女以為修哥是29歲生日。（影片截圖）

在影片中，修哥與羅蘭姐「打情罵俏」好可愛，修哥笑稱：「咦，又見你嘅？朝又見你，晚又見你，尋日又見你，前日又見你，嘩！」連女主持也取笑他們：「所以你哋咪有緋聞囉。」修哥隨即笑稱不敢黐向她了。

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羅蘭姐事前好口密，即使與修哥日日見面，都隻字不提這個生日會，協助修哥的曾孫們向他送上驚喜。修哥原以為是出席曾孫女的畢業禮，怎料是為他辦生日會，家人事前只跟著他預留時間。

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修哥一進場，眾人唱起生日歌，4名曾孫即上前擁抱他，難怪修哥笑笑口說：「驚喜到極呀！」4名曾孫其後取咪再唱生日歌，其中一名曾孫女更高呼太公是29歲生日，相當搞笑。而音樂人伍仲衡就把《讓一切隨風》改歌詞，即場自彈自唱送給修哥。

4名曾孫相當有孝心，一齊夾利是錢出來為太公辦生日會，修哥表示要封回利是給他們。至於生日願望，他希望自己及身邊人都身體健康及工作順利。

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責任編輯：林綺玲