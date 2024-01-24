猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治

土瓜灣一名13歲女童昨日（23日）下午被發現在寓所暈倒，經送院搶救最終不治。據悉，女童疑因心臟問題不適暈倒。有醫生曾分享指，天氣寒冷容易誘發心血管疾病，甚至猝死風險，當中有3大高危時機容易誘發猝死。

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女童近期頻頭痛

事發地點位於土瓜灣美景街86號安隆大廈一個單位內，女童母親昨日下午約4時半發現女兒在家中客廳暈倒，於是立即報警。救護員趕到現場時女童仍然昏迷，送往廣華醫院搶救惜不治。

據悉，13歲女童就讀中一，患有先天性心臟病等病患，需定時覆診，近日經常出現頭痛等症狀。警方指，女童有患病紀錄，稍後會驗屍確定死因。

醫生：室溫低令血液逐漸濃稠

對於天氣寒冷，容易誘發心血管疾病，甚至猝死的風險。台灣重症醫學專科醫生黃軒曾分享指，當房間內的溫度下降，身體也因為寒流而急速變化中，緩慢地令人猝死；而在人未猝死前，這些生理變化已在改變，無聲無息地靠近死亡。

他解釋，如果室溫一直處於寒冷，身體刺激交感神經系統興奮性增高，體內兒苯酚胺分泌增多，會使人的身體血管收縮、血壓升高、心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

他又引述一項日本研究，當房間一直低溫，在清晨每下降10°C，人體血壓就會上升8.2 mmHg，「而你不知道，你繼續沉睡下去，一直到你的心臟血管也縮緊，你的心臟一時負荷不來，然後身體就可能死翹翹了......」另有一研究亦指出，每當房間溫度每下降1°C，猝死的機會便升高5.6%，

「而你那時也在睡，而不會知道的。」

他坦言，當地很多救護車冬天都會在清晨5至7時出動，不是因為病人剛猝死，而是可能已猝死一陣子，「只是那是大家起床時間，才被家人發現死了。」而當室溫一直很低，人體血管收縮時，血管內血液濃稠度亦會增加，更會令血管容易阻塞，出現誘發血栓的風險。

3大猝死高危時機

最後黃醫生指出，冬天時如果在房間內，溫度沒維持在18至20°C左右，或兩間房的溫差大於5°C，就要小心以下3大情况，「都是猝死的好時機」：

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因此，黃醫生提醒大家：「真的，別忘了，除了替自己保暖，也得替自己房間保暖！」

醫生：猝死多與心臟病有關

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，冬天人體易因溫差較大導致血管收縮，造成血壓上升，若果本身血壓偏高，更可誘發中風或心臟病的風險。

本港心臟科專科醫生高耀鈞亦曾受訪指，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞；病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，以下6大高危因素恐增猝死風險：

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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