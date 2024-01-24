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【居屋2023】樓王呎價破萬售$494萬 　啟悅苑可眺維港料月底揀樓

社會 10:57 2024/01/24

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居屋樓王位於啟德啟悅苑。（吳卓峰攝）

居屋2023今日（24日）公布最新售樓書和價單，房委會已於網上及樂富客戶中心發布，第一批買家料於下周四（31日）揀樓。

樓王可望維港景體育園

居屋樓王位於啟德啟悅苑B座30樓8室，售價最貴達494萬元，呎價10,543元。單位面積469呎料可間兩房，座向東南，料景觀十分開揚，大廳及房間可遠眺翔龍灣、觀塘避風塘，以至維港海景（望東區太古城一帶）。

單位近景料會望到啟德體育園，不過按外國慣例，倘球場或表演開場或散場時，高達5萬名觀眾會來往宋皇臺站及場館一帶，料造成巨大噪音問題，甚至到晚間也有影響，有人借醉鬧事，卻也投訴無門。

啟悅苑開則好，料多款不同間隔單位也坐向東南，包括B座7號至12室、15室、16室、18至20室也享冬暖夏涼優勢。而A座4室、5室、8至10室、26室至31室也坐向東南。

居屋不推「納米盤」

而今期居屋新建單位不推售「納米盤」，最平是元朗朗天苑A座3樓19室，面積288呎，呎價5,164元，售價149萬元。朗天苑前身是房委會朗邊中轉房屋，鄰近唐人新村及屏山文物徑，但附近商場、餐廳等配套均欠奉，要駁車坐輕鐵到市中心。

今期居屋有6個新項目，有啟德啟悅苑、觀塘安達臣安樺苑、安楹苑、安麗苑；新界有元朗朗天苑、屯門兆翠苑，共有逾9,100伙，市價62折出售。房委會還會重售數十伙居屋貨尾，以及數百伙租置公屋餘貨單位。

房委會即日起，會提供更詳細資料的售樓書和價單，也包括為租置公屋提供售樓小冊子，供公眾索取。揀樓期內，樂富客務中心和網站亦會提供照片和短片，涵蓋本期推售的所有租置公屋。房署會盡力在可行情況下，與持分者作出安排，協助買家視察租置公屋。

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記者：吳卓峰

 

 

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居屋 啟德體育園 翔龍灣 太古城

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