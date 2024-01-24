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育兒爭議｜何雁詩做「人肉海盜船」狂揈歲半兒子　網民表不滿：咁樣搖個仔

娛樂 11:57 2024/01/24

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何雁詩為1歲半兒子化身「人肉海盜船」惹來批評。

鄭俊弘（Fred）、何雁詩（Stephanie）與兒子鄭讚廷（Asher）早前一家三口到日本旅行，Stephanie在昨日（1月23日）下午在IG分享旅行短片，其中一幕就惹來網民批評，表示擔心Asher的安全！

明星育兒｜學做在職媽媽讚鄭俊弘可靠　何雁詩平常心看待兒子發展遲緩

何雁詩充當「人肉海盜船」

Stephanie在帖文當中提到：「玩旋轉木馬笑到撞親個鼻都無阻佢愉快心情🤣 繼續陰陰嘴笑望住我😋 做左人母之後發現好多野真係在心中，小朋友一個舉動已經知道佢諗緊咩😋 希望今日Asher對爸爸媽媽服務滿意😂🥰 ur contagious laugh gives us energy ❤️‍🔥」。

在片段中，一家三口到迪士尼樂園玩，Stephanie陪著Asher玩咖啡杯、旋轉木馬等，Stephanie相當落力地為兒子炮製開心回憶，更充當「人肉海盜船」，抱著Asher上下搖擺，更出現「倒豎葱」畫面，甚為「牙煙」。

有網民對Stephanie的舉動表示不滿，留言道：「咁樣搖個仔......」，Stephanie就未有對留言作回應。

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平常心看待兒子發展遲緩 

Stehpanie曾透露兒子歲半仍未學懂走路，只會說BB話。她意外發現原來發展遲緩十分普遍，也感謝不少有心人向她提供建議，並指現已度過了焦慮、緊張的階段，已積極為囝囝物色不同活動和訓練。

對於囝囝的未來發展，Stephanie和Fred持平常心，盡力為他找方法學習、支持他成長：「到這一刻擔心也無咩用，我希望可以一個開心正面的心態陪他成長。我分享的原意是與同路人互相支持，最重要是兒子開心健全，我們每天與他一起學習，希望到他上學時能追得其他小朋友的進度，返學返得舒服啲就可以了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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