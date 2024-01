奧斯卡2024丨第96屆奧斯卡公布提名名單　里安納度瑪歌羅比無緣角逐影帝影后

▲ 《奧本海默》

影壇盛事第96屆奧斯卡公布提名名單,早前在金球獎威盡的基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導作《奧本海默》(Oppenheimer),在今屆奧斯卡共獲得13項提名,為本屆提名之冠,包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角及最佳配樂等。

至於當時同期上映並齊引熱話的《Barbie芭比》也入圍角逐最佳電影獎,可是女主角瑪歌羅比(Margot Robbie)及導演Greta Gerwig竟意外無緣入圍爭影后及最佳導演。

【奧本海默】基斯杜化路蘭新作叫好叫座 兩個角度描寫「原子彈之父」

▲ 《奧本海默》

另外,殿堂級大導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導作《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)也入圍角逐最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等大獎,但在片中表現不俗的里安納度狄卡比奧(Leonardo Wilhelm DiCaprio),卻未能入圍角逐影帝。

同時,日本國寶級動畫大師宮﨑駿憑作品《蒼鷺與少年》入圍最佳動畫,這次是他繼2003年《千與千尋》、2006年《哈爾移動城堡》、2014年《風起了》後,第四度角逐奧斯卡最佳動畫,而《千與千尋》更奪最佳動畫殊榮。

▲ 《蒼鷺與少年》

《第96屆奧斯卡金像獎》入圍名單(部份)

最佳電影

《美國小說》

《墮下的對證》

《Barbie 芭比》

《滯留生》

《花月殺手》

《大師級愛情》

《奧本海默》

《從前的我們》

《可憐的東西》

《夢想集中營》

最佳導演

積絲汀蒂耶《墮下的對證》

馬田史高西斯《花月殺手》

基斯杜化路蘭《奧本海默》

尤格藍西莫《可憐的東西》

強納森格雷澤《夢想集中營》

▲ 《墮下的對證》

最佳男主角

畢列谷巴《大師級愛情》

Colman Domingo《Rustin》

Paul Giamatti《滯留生》

斯里安梅菲《奧本海默》

Jeffrey Wright《美國小說》

最佳女主角

Annette Bening《泳不放棄》

Lily Gladstone《花月殺手》

Sandra Huller《墮下的對證》

嘉莉莫尼根《大師級愛情》

愛瑪史東《可憐的東西》

▲ 《可憐的東西》

最佳男配角

Sterling K. Brown《美國小說》

羅拔迪尼路《花月殺手》

羅拔唐尼《奧本海默》

賴恩高斯寧《Barbie芭比》

麥克雷法路《可憐的東西》

最佳女配角

艾美莉賓特《奧本海默》

Danielle brooks《The Color Purple》

艾美莉卡弗利拉《Barbie芭比》

茱迪科士打《泳不放棄》

Da'Vine Joy Randolph《滯留生》

最佳原創劇本

《墮下的對證》

《滯留生》

《大師級愛情》

《五月的你,十二月的她》

《從前的我們》

最佳改編劇本

《美國小說》

《Barbie芭比》

《奧本海默》

《可憐的東西》

《夢想集中營》

最佳剪接

《墮下的對證》

《滯留生》

《花月殺手》

《奧本海默》

《可憐的東西》

最佳原創歌曲

The Fire Inside《Flamin' Hot》

I’m Just Ken《Barbie芭比》

It Never Went Away《American Symphony》

Wahzhazhe (A Song For My People)《花月殺手》

What was I Made For?《Barbie芭比》

▲ 《Barbie芭比》

最佳配樂

《美國小說》

《奪寶奇兵之命運輪盤》

《花月殺手》

《奧本海默》

《可憐的東西》

最佳攝影

《伯爵》(El Conde)

《花月殺手》

《大師級愛情》

《奧本海默》

《可憐的東西》

最佳服裝設計

《Barbie芭比》

《花月殺手》

《拿破崙》

《奧本海默》

《可憐的東西》

最佳化妝及髮型設計

《Golda》

《大師級愛情》

《奧本海默》

《可憐的東西》

《絕地盟約》

最佳音效

《A.I.創世者》

《大師級愛情》

《職業特工隊:死亡清算上集》

《奧本海默》

《夢想集中營》

▲ 《職業特工隊:死亡清算上集》

最佳視覺效果

《A.I.創世者》

《哥斯拉-1.0》

《銀河守護隊3》

《職業特工隊:死亡清算上集》

《拿破崙》

最佳動畫電影

《元素大都會》

《Nimona》

《Robot Dreams》

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》

《蒼鷺與少年》

