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隱形加班｜打工仔下班後要覆工作短訊　法庭裁定屬OT判老闆賠3.3萬元

休閒消費 12:36 2024/01/24

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內地一名打工仔因下班後回覆工作短訊，被法院首認為「OT」，獲賠3萬元人民幣。

不少打工仔收工後經常要回覆工作短訊，利用社交軟件工作、開會、編排工作、跟進客戶等，蠶食下班甚至假日的休息時間，導致每天都處於「隱形加班」狀態。最近內地就有一名打工仔因下班後回覆工作短訊，被法院首次裁定為「OT」，獲賠償3萬元人民幣（約3.3萬港元），屬全國首宗在裁判文書中明確「隱形加班」問題的案件。

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內地媒體報道，在今年的北京市高級人民法院報告中，提到一宗利用微信等社交軟件工作牽出的「隱形加班」案件，員工李某起訴公司要向其支付由2019年12月21日至2020年12月11日的加班費。他提到的加班內容是他在下班後，在微信或釘釘等軟件中，與客戶或同事進行溝通交流所付出的勞動，但公司卻認為這不屬於加班。

法庭：超出簡單溝通範疇

北京市第三中級人民法院審理後認為，李某在部分工作日下班時間及休息日利用社交媒體工作，已經超出簡單溝通的範疇，該工作內容具有周期性和固定性的特點，有別於臨時性、偶發性的一般溝通，體現了用人單位管理用工的特點，應當認定構成加班，據此判決某公司向李某支付加班費3萬元人民幣。

法院認為，李某在部分工作日下班時間及休息日利用社交媒體工作，已經超出簡單溝通的範疇，判決某公司向李某支付加班費3萬元人民幣。(iStock圖片)

該案判決提出「提供工作實質性」原則和「佔用時間明顯性」原則作為對「隱形加班」問題的認定標準，順應了數字時代勞動形態的變化趨勢，切實保護勞動者的合法權益，入選「新時代推動法治進程2023年度十大案件」候選案例。

針對現時「隱形加班」現象，法院將下班後利用微信付出實質性勞動依法認定為加班，有助保障了勞動者的「離線休息權」。

網民支持裁決但不敢轉發

不少內地網民表示支持法院裁決，並想轉發至工作群組，但不敢做。有網民直言微信已不是個人使用的社交軟件，而變成工作的工具了，很多人都被加入至工作群組中。不過，有網民卻認為這是一把雙面刃，僱主和員工應互相體諒，僱主固然要保護員工，但在激烈競爭下，若果公司一旦放鬆，就很可能出局。

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責任編輯︰王明芳

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