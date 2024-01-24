【新春活動】疫後首個農曆新年將至　一文看清商場賀年活動及消費優惠

▲ Mira Place即日起推出以光影交織的打卡點「龍影光林」，帶來沉浸式花卉光影體驗。（Mira Place提供）

疫後首個農曆新年將至，本地多個商場的賀年裝置及消費優惠重磅回歸，焦點有Mira Place龍年和風打卡裝置；指定信用卡付款低至半價享用美食、消費滿指定金額可額外獲贈$100現金券或利是封套裝。將軍澳東港城精選18大本地培植的蝴蝶蘭及日本皇室蘭花新品開售，當中日本蘭花首次登場；同場共有逾百款蘭花及年花供選購。

Mira Place由即日起至2月21日，推出以光影交織的打卡點「龍影光林」，帶來沉浸式花卉光影體驗。內設「龍の光影祈園」可觀賞春天繁花綻放的景象及滿天浪漫花卉，而祥龍會不定時飛舞於花卉之中；場內亦參照日本京都「友禪光林」的「和風雅緻光影隧道」，設有色彩斑斕的光影穿透於和風光柱，以及閃爍和風燈籠；「龍の祈願亭」除了放滿龍年祝福字句的繪馬及開運の鐘，祥龍也會於光影中穿梭，以手機掃瞄QR code進入「AR『尋龍』大賞」遊戲，尋找遊走的龍蹤，即可獲贈賀年獎賞。Mira Place大堂上空同時展出3米光影祥龍及6條絢麗的和風光柱。

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由即日起至3月31日，於場內使用恒生信用卡付款享多重限時獎賞，包括：

1. 以低至半價／買一送一享用美食：Mue Mue 惠顧指定套餐即享半價、喜記蟹將軍珍寶椒鹽瀨尿蝦半價等；

2. 2小時免費泊車：以恒生信用卡單一餐飲消費滿HK$800即享2小時免費泊車優惠；

3. 會員3倍積分賞：逢星期二以恒生信用卡結帳之餐飲消費享3倍Mira Place積分獎賞

活動期間於Mira Place消費滿指定金額可獲贈「祥龍瑞氣」利是封套裝，利是封透過3D壓紋及多重燙金技術展現傳統中國刺繡，打造出栩栩如生的瑞氣祥龍，盡顯極緻高貴優雅感，於年廿八至年三十消費滿指定金額可額外獲贈翠亨邨HK$100現金券。

商場也推出新年限定消費禮遇，而Mira Place會員可憑積分換領限定賀年禮品，包括國金軒及翠亨邨賀年糕點。此外，由2月3日開始，Mira Place為了支持尖沙咀「夜」繽紛活動，並慶祝即將到來的龍年，將舉辦Mira新春夜繽紛：

1. 「龍年最好運」吉祥燈飾裝置 - Mira Place 2附近的一段彌敦道將展示霓虹燈飾裝置，滿佈吉祥祝福語。

2. 「好賞同樂慶新春」禮品派發 - Mira Place 1近尖沙咀街坊福利會將設有新春燈飾佈置。2月3日及年初一至三（2月10日至12日）晚上7時至9時將有龍年節慶紀念品派發，而於此期間在商場消費滿HK$100，可換領叮叮糖。

3. Mira Place唱遊新春Busking音樂表演

表演詳情：

2月3日：8:30pm – 10pm

地點：Mira Steps

2月9 – 12日：8:30pm – 11pm

地點：Mira Place 1 G/F大堂

2月14日 （情人節專場）、23及24日：6 pm – 7:30pm

地點：Mira Steps

將軍澳中心於1 月24至2月18日推出室內新春市集「新春豐收祭」，以和風鳥居及櫻花許願樹元素作佈置，中間放置了一棵3.5米高櫻花許願樹，市集備有12大品牌，有齊年花、優質茶品、賀年食品、優質海味乾貨等，方便大家，為拜年做好準備。The Point會員享有新春禮遇，凡購物滿指定金額，即可免費換領多款人氣新春禮盒；同時為小朋友設有日式注連繩主題工作坊。新春和情人節期間，將軍澳中心邀請到財神到場及甜蜜大使派香皂玫瑰花，祝願大家財源滾滾及甜甜蜜蜜。

12攤檔售賀年禮品

12個攤檔包括過百年歷史名牌名店英記茶莊、寶島賀年食品台灣有禮、海味乾貨慶輝堂和進寶、健康食品六健通和珍式蜂蜜，急凍食材天賦坊、零嘴小食嚐雪和天寶，以及賀年花卉花琛園、玫瑰花舍和KR Florist。即睇以下精選賀年貨品推介：

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The Point會員人氣品牌禮盒免費換領

會員消費滿指定金額即可免費換領多款人氣品牌禮盒，包括台灣「微熱山丘」的鳳梨酥、肉鬆餅、堅果塔禮盒；武松殿、朵朵好滋一眾台灣著名品牌，當中The Point會員以2000積分及消費滿$800，可換領到台灣有禮福滿紅豆綜合酥。

新春豐收祭 人氣品牌禮盒免費換領 日期： 2024年1月30日（二）起 時間： 1pm-10pm 地點： 將軍澳中心G/F中庭換領專櫃 換領方法： The Point會員以2000積分加電子貨幣消費滿指定金額，即可換領賀年食品禮盒。

福氣滿載注連繩工作坊 日期︰ 2024年2月3至4日 時間︰ 2pm、3pm（每節45分鐘；每節名額12個） 參加詳情︰ The Point會員以電子貨幣消費滿$800，即可參加。 年齡要求︰ 5歲或以上即可參加。5-10歲的小朋友必須由1位家長陪同參與。

將軍澳東港城第十八屆新春花展會「百龍賀歲」由1月19日至2月9日一連22日舉行，精選18大本地培植的蝴蝶蘭及日本皇室蘭花新品於東港城開售，當中日本蘭花首次登場。全新「色系」及「香味」蘭花新品亦會於場內獨家開售；同場共有逾百款優雅的蘭花及意頭年花供顧客選購。

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東港城設置新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」、DIY自選年花包裝服務、賀年花藝工作坊及邀請《中年好聲音》唱將登場迎春；為吸引顧客到場辦年貨並帶動其他商戶銷情，商場增設五大消費禮遇，包括推出HK$8開運蘭花、限量版利是封換領及新春賀年及情人節禮品換領，以及消費回贈：新春至尊印花賞。

今年香港蘭花大王、千葉園始創人楊小龍及其子楊尹俊，連同香港年花大王、 香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春再次攜手推介多款經典而優雅的蘭花及好意頭年花，更以100支日本蘭花打造價值逾18萬的「百龍賀歲」裝置，祝賀商戶顧客龍年大吉，旺丁旺財。三人預料新春期間港人留港消費多，加上今年農曆新年較遲，應節氣氛有較長時間鋪陳，因此對新春花卉市道感到樂觀；他們亦預期港人「貴精不貴多」，特別看好花期較長的蘭花或貴價花款。

楊尹俊今年全新引入人工智能科技確保蘭花的質量，亦培植多款迷你日本蘭花品種，主打中產家庭市場，定價較相宜，已提前接收到多張訂單，因此對今年整體銷情非常樂觀。

適逢東港城新春花展會第18年，「千葉園」蘭花大王父子特別推出18款本地培植蝴蝶蘭及日本蘭花新品，祝賀新春花展會人流暢旺好事連年。日本蘭花首度於東港城開賣，當中3大經典蘭花品種推介，以「千葉美女」、「千葉王子」及「千葉王妃」命名，三款蘭花分別以淡粉、深紅及桃紅為主色調，花瓣偏大，簡約而大氣，適合不同家庭擺放，祝賀來年大紅大紫。三款花款長年火速售罄，東港城特別精選至場內擺賣，把經典蘭花款式帶給區內居民。

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責怪編輯：陳麗娜