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黃心穎35歲生日獲家人慶生　 晒全家福超溫馨：願大家都健康平安快樂

娛樂 11:16 2024/01/24

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心穎生日快樂。

2023年對於黃心穎是一個既喜又悲的一年，因為她榮升人妻，與樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚，不過相隔兩個多月，最愛的父親黃沛霖離世，痛失人生中一個最愛的人。

心穎接受TOPick訪問曾透露近幾年父親身體不太好，狀態比較反覆。

說到父親的遺言，她說：「他沒有特別交帶甚麼，經常說開心是最重要，爸爸從沒有要求我們成才，只想我們四姊妹齊心和生活開心。」

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與家人度過生日

踏入2024年，一切重新開始，心穎在昨日（23日）35歲生日，她與家人一起共度生日，並在社交網分享多張相片。

相中可見，心穎與母親﹑兩位家姐及姨甥女合照，場面溫馨，不過就未見泥鯭入鏡，之後，心穎開心切蛋糕又收到一大束鮮花，留言表示：「寒冷的一天，溫暖的生日。多謝大家的祝福，願大家都健康平安快樂！Special thanks to 阿姨整左個蛋糕俾我so sweet.」

另外，餐廳亦非常貼心，送上生日卡以及為他們拍下即影即有的相片，而相中則見泥鯭在身旁，總之就生日快樂！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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