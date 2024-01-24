東華三院「東老太 X 智藝傳城」週末限定市集

▲ 全港首創專為認知障礙症長者設計的繪本——《東老太逛街市》。

東華三院將於2024年1月27日（星期六）至28日（星期日）在荃灣D‧PARK愉景新城舉行為期兩天的「東老太 X 智藝傳城」週末限定市集，發佈全港首創專為認知障礙長者設計的繪本——《東老太逛街市》，同場亦設有各式各樣的活動向公眾推廣認知障礙症，鼓勵以正面態度看待認知障礙長者的狀況和能力，提升其生活質素，共建更包容的社會環境。



專業療法配合創新手法



東華三院一直致力為認知障礙長者及其照顧者提供多元化的服務和介入手法。自2022年起，東華三院推行了「匯『智』專才」計劃，計劃從以往聚焦於認知障礙長者的病患限制，轉化為透過專業評估長者的認知能力和興趣下，去發掘他們的潛能和價值，從而提升長者的自我效能感，加強他們對日常生活的積極參與和認知刺激，從而減少退化過程中可能出現的行為問題和功能衰退，是一項着重能力為本的介入方法。

承接這個理念，東華三院再推出了「活智療情‧繪愛傳城」認知障礙症繪本綜合計劃，出版一系列全港首創專為認知障礙症長者設計的繪本，並即將發佈第一冊——《東老太逛街市》。這系列的繪本不僅僅是一本讀物，亦是一套訓練工具，可為患者提供認知訓練及培養記憶及專注力，亦能引起長者與護老者之間的溝通及共鳴。



一月份週末限定市集



為推廣以上計劃及繪本，東華三院將在下個周末於荃灣D‧PARK愉景新城地下中庭舉辦一連兩日的週末限定市集，活動時間為上午11時至下午7時，而啟動禮則定於星期六上午11時至中午12時在同一地點舉行，典禮邀得香港特別行政區勞工及福利局副局長何啟明JP以及東華三院主席韋浩文先生蒞臨主禮。屆時，歌星駱胤鳴將作現場表演。

當日除了繪本發佈外，亦設有豐富的互動節目，包括：「東老太」繪本互動體驗及「東老太」繪本介入工作坊；由認知障礙長者主持及展示其作品成果的攤位、介紹認知障礙症的互動展覽、風險評估及篩查、互動工作坊等。另外，大會亦安排「匯『智』專才」計劃的參與者及其家人作訪問，以及專家講座和座談會等節目，絕對適合一家大細、三代同堂到場參加。

活動詳情

「東老太 X 智藝傳城」週末限定市集

日期：2024年1月27至28日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：荃灣D‧PARK愉景新城地下中庭

（特約）