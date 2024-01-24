  • 12°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 14:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話｜內地女列港男5大優點 聽到「香港」即眼發光1個關鍵成搶手貨

休閒消費 13:05 2024/01/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

內地一名小紅書博主拍片稱，不少內地女生想找港男當另一伴。

在網上論壇不時看到港男訴說找不到女朋友的痛苦，但原來港男的市場可能極受歡迎。內地一名小紅書博主拍片稱，不少內地女生想找港男當另一伴，尤其經濟方面最為吸引，如果能嫁到香港去，可謂「兩眼發青光。」不過此番言論卻遭到兩地網友的挖苦，認為她「亂嗡廿四」，「你去過香港未？」

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
冬季穿搭丨天氣轉冷必備保暖頸巾　4種簡易時尚綁法教學

該名女博主來自廣州東莞，她的小紅書「賴賴用粵說梅」坐擁約1.4萬的粉絲。她不時拍片分享及教授如何嫁到好男人、怎樣脫單等的影片，堪稱「人生愛情導師」。

早前，她拍了一段以「香港男生真的太受歡迎了」為題的短片，預言港男會成為相親市場的「搶手貨」，因為已有不少內地單身女希望她能幫忙找港男相親。那為什麼香港男生變得這麼受歡迎？女博主認為原因有以下5大優點。

第一，香港男生的性格好；第二「好紳士好尊重女性的」；第三，有經濟條件優勢。女博主指出，香港普通的男生月薪最少2萬起，「收入比大陸（男生）高好多」。第四；對方也願意給錢另一伴花；第五有獅子山的精神，意指

靠自己的一雙手，唔會依靠任何人，靠自己腳踏實地，從草根逆襲，唔妄想攀附飛升。

女博主的觀點引起頗大的迴響，網友一面倒地表示不同意，「香港澳門只有窮人才會娶內地人，其他都係二奶三奶。」、「幾年前第一次去香港之後，特別慶幸自己沒嫁去香港！！去了廟街以為去了貧民窟！」、「你去過香港未？ 知不知一樽水便利商店賣多少錢？」

有網友客觀認為只有部分是真的，「素質好一點是真的，比較尊重女性，但沒什麼錢是真的。」、「收入高，工作穩定，個性好的男仔不是沒有，但是會找本地女仔先。」

更有人直指博主根本就是「唔識扮識」，「獅子山精神？我諗無四十歲都唔知咩叫獅子山精神。連講緊嘅呢位朋友都唔知。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳

相關文章

緣牽一線｜日本情侶25年前一齊見報 3度重遇終拉埋天窗
19:15 2024/01/07
緣牽一線｜日本情侶25年前一齊見報 3度重遇終拉埋天窗
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己
18:13 2024/01/09
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己
網絡熱話｜媽寶港男月入2萬與家人住居屋　內地富家女友：沒房沒車能嫁嗎？
15:10 2024/01/18
網絡熱話｜媽寶港男月入2萬與家人住居屋　內地富家女友：沒房沒車能嫁嗎？

你可能感興趣

緣牽一線｜日本情侶25年前一齊見報 3度重遇終拉埋天窗
19:15 2024/01/07
緣牽一線｜日本情侶25年前一齊見報 3度重遇終拉埋天窗
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己
18:13 2024/01/09
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己
網絡熱話｜媽寶港男月入2萬與家人住居屋　內地富家女友：沒房沒車能嫁嗎？
15:10 2024/01/18
網絡熱話｜媽寶港男月入2萬與家人住居屋　內地富家女友：沒房沒車能嫁嗎？
網絡熱話 愛情 獅子山 小紅書

最高瀏覽

如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治