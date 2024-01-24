網絡熱話｜內地女列港男5大優點 聽到「香港」即眼發光1個關鍵成搶手貨

▲ 內地一名小紅書博主拍片稱，不少內地女生想找港男當另一伴。

在網上論壇不時看到港男訴說找不到女朋友的痛苦，但原來港男的市場可能極受歡迎。內地一名小紅書博主拍片稱，不少內地女生想找港男當另一伴，尤其經濟方面最為吸引，如果能嫁到香港去，可謂「兩眼發青光。」不過此番言論卻遭到兩地網友的挖苦，認為她「亂嗡廿四」，「你去過香港未？」

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該名女博主來自廣州東莞，她的小紅書「賴賴用粵說梅」坐擁約1.4萬的粉絲。她不時拍片分享及教授如何嫁到好男人、怎樣脫單等的影片，堪稱「人生愛情導師」。

早前，她拍了一段以「香港男生真的太受歡迎了」為題的短片，預言港男會成為相親市場的「搶手貨」，因為已有不少內地單身女希望她能幫忙找港男相親。那為什麼香港男生變得這麼受歡迎？女博主認為原因有以下5大優點。

第一，香港男生的性格好；第二「好紳士好尊重女性的」；第三，有經濟條件優勢。女博主指出，香港普通的男生月薪最少2萬起，「收入比大陸（男生）高好多」。第四；對方也願意給錢另一伴花；第五有獅子山的精神，意指

靠自己的一雙手，唔會依靠任何人，靠自己腳踏實地，從草根逆襲，唔妄想攀附飛升。

女博主的觀點引起頗大的迴響，網友一面倒地表示不同意，「香港澳門只有窮人才會娶內地人，其他都係二奶三奶。」、「幾年前第一次去香港之後，特別慶幸自己沒嫁去香港！！去了廟街以為去了貧民窟！」、「你去過香港未？ 知不知一樽水便利商店賣多少錢？」

有網友客觀認為只有部分是真的，「素質好一點是真的，比較尊重女性，但沒什麼錢是真的。」、「收入高，工作穩定，個性好的男仔不是沒有，但是會找本地女仔先。」

更有人直指博主根本就是「唔識扮識」，「獅子山精神？我諗無四十歲都唔知咩叫獅子山精神。連講緊嘅呢位朋友都唔知。」

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責任編輯︰王明芳