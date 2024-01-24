校園直擊丨圓明園文化巡展進香港　多角度體驗圓明園歷史魅力

▲ 圓明園文化巡展通過展示歷史照片和文獻資料，以多媒體展示和互動體驗等多種方式，呈現圓明園作為中國皇家園林的輝煌歷史和滄桑變遷。(有關機構提供)

為了讓香港年青一代對圓明園歷史文化有更深入的認識，加強國民身份認同，中國民族民間文化藝術交流協會(香港)聯同北京市海淀區圓明園管理處和香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學共同主辦「圓明園文化巡展進香港」的愛國教育活動。聯合國教科文世界遺產青少年教育中心、中國北京文藝志願者協會香港會員分會、新界校長會、寧波第二中學和香港聯合國教科文組織協會和平中心共同協辦活動，並由香港中華文化促進中心支持下，使「這就是圓明園2024文化巡展」這個具有極大教育和歷史文化意義的活動走進香港社區，讓同學從不同的角色和層面感受圓明園的魅力和價值。

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活動的啟動禮於週二(1月23日)於香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學舉行，邀請立法會議員馬逢國、中聯辦新界工作部副部長李功勳及處長李成德、圓明園文化巡展進香港籌委會主席陳偉佳、圓明園講述人項目發起人及聯合國教科文世界遺產青少年教育中心主任助理王學文擔任主禮嘉賓，為活動正式揭幕，而多位主禮嘉賓亦分別致辭勉勵學生。

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議員馬逢國指出，圓明園所蘊含的不僅是中華民族的文化思想，它更包含愛國教育的精神。從英法聯軍火燒圓明圓後，中國被迫接受一系列的不平等條約。經過百多年，憑著自強不息，國家的實力在國際上舉足輕重，他希望，學生們在展覽的歷史長廊中能感受到圓明園的精神。而副部長李功勳則寄語同學，在回顧歷史和吸取了血淚教訓後，同學們要以中華民族的復興而努力，奮發開拓未來。

籌委會主席陳偉佳表示，在160年多以前，國家在圓明園被猛火吞噬中，經歷劫難、被侵略、至建立新中國、一路走來到今天，中間的過程很值得大家反思。他勉勵同學沉澱歷史知識，對箇中的歷史文化有更深入的認識，促進文化交流的文明對話，推動中華優秀傳統文化創造性轉化和發展，不忘過去開辟未來，善於繼承更好創新。

最後，項目發起人王學文指出，「遺產教育是了解過去，塑造未來的窗口」，這個巡展正好是一個充滿蓬勃生機、促進愛國教育的平台。

圓明園文化巡展目的是展示圓明園的獨特歷史和文化。展覽以“圓明園講述人”項目為基礎，承“講好圓明故事，賡續中華文化”的初心，通過展示歷史照片和文獻資料，以多媒體展示和互動體驗等多種方式，向大眾呈現圓明園作為中國皇家園林的輝煌歷史和滄桑變遷。

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責任編輯︰王明芳