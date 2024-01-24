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移民加拿大丨加拿大削減35%留學生簽證名額　5大具體措施全面睇

升學教育 13:06 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

加拿大削減35%留學生簽證名額，5大具體措施全面睇。

【加拿大移民/移民/留學/海外升學/Stream A】加拿大是港人升學及移民的熱門國家之一，不過當地政府日前宣布，未來2年將收緊外國留學生的簽證數量，以緩解住屋和醫療等壓力。當局2024年擬批出36.4萬個學生簽證，較去年大幅減少35%。

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綜合外媒體報道，移民部長米勒（Marc Miller）周一（22日）宣布，當局將限制外國留學生的簽證數量，措施為期2年，以舒緩國內面臨的房屋、醫療服務等壓力。

當局預計今年只會發放36.4萬個本科學生簽證，整體較去年減少35%，在部分省份如安大略省，減幅達到約50%，至於2025年的學生簽證名額，將於今年底評估後決定。

據悉，加拿大去年發放了近100萬個留學生簽證，數量是10年前的3倍。米勒批評，部分私立院校收取高昂學費，增加外國留學生的入學人數，卻對學生缺乏支援。他強調，這些措施並非針對國際學生個人，而是為了確保他們能獲得高質量教育。

5項具體措施 2類學生最受影響

  • 加拿大移民部將限制外國留學生的簽證數量，為期2年，2024年發放的留學生簽證數量上限約為36.4萬個。
  • 措施針對修讀本科或文憑課程的學生，不會影響已持有學生簽證的人士、申請延期簽證的留學生、修讀碩士或博士的留學生，以及就讀中小學的留學生。
  • 外國留學生申請簽證時，需要提供由就讀學校所在的省份或地區開出的證明書，有關細節預計於2024年3月31日或之前公布。
  • 2024年9月1日起，當局不再向公私合作模式運作的大學畢業生發放工作簽證，意味著在私立院校就讀公立院校課程的留學生，畢業後將無法申請工作簽證。
  • 2024年1月1日起，當局調高留學生簽證申請人的生活費證明至20,635加元（約12萬港元）。

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責任編輯：王明芳

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