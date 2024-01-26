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工作壓力大經常胃痛？藥劑師教你如何快速紓緩胃痛！

特約 00:00 2024/01/26

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在香港工作，出名工時長、壓力大，有調查發現，9成港人曾經工作過勞，的確身心俱疲。工作壓力還會導致各種健康問題，而其中最常見的便是胃痛。人體胃部周遭分布了大量神經系統，當感到壓力或緊張時，鄰近胃部的交感神經會產生作用，使胃部收縮而引起疼痛不適，形成壓力型胃痛。有研究亦指出，當人們受壓時，會引發腎上腺分泌皮質醇，或導致胃酸分泌增加，消化功能受到干擾，繼而引發胃痛。

壓力下易暴飲暴食 引致胃痛

另外，壓力也可能改變飲食習慣，例如暴飲暴食，或特別想吃高脂肪、高糖、重口味的食物，如煎炸食物、蛋糕或刺激性食物等。加上香港人喜好外出聚餐，美食當前，難免會飲食過量，餐後易出現胃痛、胃酸過多、胃氣脹等問題。因此，這次會教大家六大紓緩胃痛的方法，當中除了減輕壓力、調整飲食習慣和飲食方式、避免吸煙和飲酒外，亦可適當服用胃藥以紓緩胃部不適。

六大紓緩胃痛方法

以下提供各種常見紓緩胃痛的方法供大家參考，可以因應個人情況作出合適的選擇：

●  減輕壓力：學習壓力管理技巧，例如深呼吸、冥想、足夠休息和做運動等。減輕壓力可有助緩解胃部不適。

●  改變飲食習慣：避免進食刺激性食物，如辛辣、油膩和酸味食物。同時，適量攝取高纖維食物、蔬菜和水果，例如椰菜、紅蘿蔔、秋葵、蘋果、香蕉等，並確保飲食均衡。

●  注意飲食方式：進食時慢慢咀嚼食物，避免吃得太快或飲食過量。此外，避免睡前大量進食，以減輕胃部負擔。

●  避免吸煙和飲酒：吸煙和飲酒會刺激胃部，增加胃痛風險。盡量避免吸煙和適量飲酒。

●  溫熱敷或熱水瓶：將溫熱敷或熱水瓶放在胃部附近的皮膚上，或有助緩解胃部不適。

●  藥物治療：服用非處方藥物，如中和胃酸藥物配方可暫時緩解胃痛。然而，請在服用前仔細閱讀產品說明，並諮詢醫生建議。

如何揀選合適胃藥 以助迅速「剎停」胃痛

對於突如其來的胃痛，最有效和快速的方法是服用胃藥，以紓緩不適。市面上有林林總總的胃藥，選擇時應謹慎查看藥品成分及功能，以及選擇信譽良好的品牌。其中香港著名藥廠幸福醫藥的藥品「幸福胃的素」咀嚼片，能有效中和胃酸、化解胃氣、迅速止胃痛、以及紓緩胃灼熱和消化不良的情況。有別於一般胃藥，服用「幸福胃的素」甚少出現便秘和腹瀉等胃腸道副作用。此外，幸福胃的素有檸檬薄荷味和原味兩種配方，兩種都不含糖分。而品牌藥廠幸福醫藥一直堅守最高安全標準，廠房符合cGMP高規格廠房認證、同時符合 PIC/S 國際醫藥品稽查協約組織的國際醫藥品標準，確保藥品安全有效，可以安心服用。

「幸福胃的素」咀嚼片能迅速止胃痛、中和胃酸及化胃氣，紓緩日常一般胃部不適。

藥劑師Philip Chan表示，對於中度胃痛人士，服用的藥物需要長效抑制胃酸分泌，方能有效減輕不適。

藥劑師教要揀對適合自己的胃藥

藥劑師Philip Chan表示，每人的胃部不適情況不同，如工作壓力或暴飲暴食引致的偶發性胃痛，服用信譽良好的中和胃酸藥物配方已可有助緩解不適；但對於中度胃痛人士，需要服用能夠長效減少胃酸分泌的藥物，方能有效減輕不適。

幸福醫藥的胃藥系列中，除了適合一般胃部不適人士服用的「幸福胃的素」咀嚼片之外，亦提供「幸福衛適定」。「幸福衛適定」專為紓緩中度胃痛的人士而設，當中成分含H2受體阻抗劑（H2 Blocker），有助抑制胃酸分泌，長效12小時，迅速紓緩胃痛、胃酸過多、胃灼熱等。

以下圖表可讓大家看清2款產品的分別。

*以上僅供參考，若長期有胃部不適或疼痛，建議盡早檢查及治療。

（特約）

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