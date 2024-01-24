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怪獸家長︱TVB女星安排3歲女返2間幼稚園　中午車上換校服吃飯

育兒資訊 15:55 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

36歲前落選港姐李天縱於2011年參選《香港小姐競選》而加入TVB，2022年參加《香港小姐再競選》而備受關注，去年出演劇集《隱形戰隊》，李天縱飾演的古思更成為了觀眾焦點。她於2018年與內地導演結婚，並誕下女兒。產女後的她沒有放棄事業，同時亦有注重女兒發展。日前，李天縱於社交平台透露，約3歲女兒準備升讀K2，又計劃讓女兒一天讀兩間幼稚園，不少網民批評李天縱是怪物家長，又擔心她的女兒會太大壓力。

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日前，李天縱於小紅書上載女兒穿校服的照片，並說已為女兒報讀了兩間幼稚園，現考慮再為女兒多報一間幼稚園，希望用盡整天的時間讓女兒上學。她表示：

我是一個比較佛系的家長，所以去年的N班和今年的正在讀的K1都沒有考慮名校，反而離家近，就在家門口的幼稚園很吸引我（我住在錦繡）。隨著女兒長大，準備K2，帶她出去考一下九龍塘的名校試一試，所以我的計畫是K2開始上午讀CCKG，下午時間不想浪費，不想落下中文所以選擇了離CCKG近的九龍塘宣道幼稚園K1或者創價K2。目前考完兩家，九龍塘宣道已經在12月8收到正取生offer，CCKG也剛剛考完，好像要幾個月後有結果，4月13再去看看創價。我是希望她三語都不好落下，同步發往前走。

李天縱於小紅書透露，計劃讓女兒讀2間學校。（李天縱小紅書圖片）

「佛系家長」惹批評 網民斥失去休息時間

網民看到她作為「佛系家長」的育兒計劃後，紛紛批評她是怪獸家長，又認為她只會讓女兒太累，失去了休息時間。有家長更以過來人身份，勸喻李天縱放棄該想法，又指孩子過於辛苦會使他們身體變差，「我家都讀過兩間幼稚園，也是跟你一樣想法，三語同步發展。都是自己車接車送。後來發現小朋友真是太累了，生病次數也多了，而且功課都要做兩份，也沒甚麼時間玩，讀完一學期就不讀了」。

另外，亦有網民質疑李天縱所謂的「佛系家長」，稱「佛系仲要小朋友讀兩間真係痴線，有無諗過小朋友需要休息同玩嫁？放學仲要做兩間幼稚園功課！適應兩間學校！你自己有無試過番完早班番夜班？」李天縱對此回應「我都說了。N班和K1是佛系的。現在要考K2所以要出來讀。不能留在原地。每個家長都有自己不同的路要走。請尊重說話」。

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李天縱換車讓女兒在車上休息

面對眾多網民的批評，李天縱依然「企硬」，再次以長文解釋，「專門換的七人電車（為了省油）。請的司機。中午司機開車過去，跟一個家裡人，在車上面換校服吃飯和午休。下午在去玩兒一會就下課了。我覺得比下午在家浪費時間強百倍。因為小寶寶在學校更有意義，能接觸小朋友，能接觸社會，能溝通。他們需要。而如果沒有下午的另一所學校，家長就會懶惰，不會星期一至五都安排那麼有意義的事。所以就會變成浪費時間。我覺得對於寶寶而言任何事情都是要重複。所以給他機會多接觸人，多語言環境是好的。唯一保證她中午睡好。早晨下午放學全部司機接送，不要自己做校車，就好。我是覺得減少不必要的辛苦，比如路程。這樣上兩家其實好處很多。利多過弊」。

考慮到女兒入讀兩間學校的計劃，她特意換廾讓女兒可在車上休息。（李天縱小紅書圖片）

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責任編輯：王明芳
 

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