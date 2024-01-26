  • 16°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰｜體驗深圳全封閉減肥訓練營　一日4節訓練+美女陪練　港漂男讚方式「科學」伙食環境好

保健美顏 15:53 2024/01/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

減肥是終生事業，不僅要控制飲食，還要堅持運動。近年内地流行「全封閉式訓練營」減肥方法，在有限期内完成一套常規流程的訓練，以達到減磅的效果。而近日就有港漂男親身到深圳一間訓練營，真實體驗全封閉式減肥訓練。

最新影片推介：

活得健康啲
珍惜生命｜17歲前名校女生多次自殘尋死　幸獲媽媽理解克服抑鬱

港漂男「Andy學長」2023年12月18日在抖音個人頻道上載影片，分享他在深圳橫崗體驗全封閉式減肥訓練營的經歷。參加者需要完成由院校制定的運動課程，一天有四節有氧及無氧訓練，訓練期一般為28至30天。

從影片中可見，參加者一般由早上7時半起床，先量體重、吃早餐，9點開始連續多小時的有氧訓練。隨後中午11時半開始吃午餐，下午繼續做數小時的無氧及有氧訓練，完成一天的訓練。

點擊圖片放大
+11
+10

在整個訓練過程中，都會有健身教練在旁協助，幫助及指導跟不上的參加者，並督促偷懶的參加者。而訓練營亦有各式各樣的營友，「Andy學長」表示，原本以為來訓練營都是大基數的胖子，「沒想到還有小基數的漂亮小姐姐過來保持身材」。其中有一名內地男更向他透露，自己在訓練營減重超過110磅，前後判若兩人，效果可謂相當顯著。

「Andy學長」續指，訓練營的費用是「幾千蚊一個月」，宿舍是公寓樓，有獨立衛浴，空調、洗衣機等家電都齊全；伙食基本以低脂高蛋白為主，且份量足夠，讓他驚喜表示，

「本來以為來這裡會吃不飽，沒想到他的伙食還真不錯，畢竟吃飽了才有力氣減肥嘛！」

除了深圳，「全封閉式訓練營」近年在國內大熱，全國各地都有類似的營地。不過陝西就曾經有一家減肥訓練營傳出致命意外，疑有參加者因抵受不住高強度訓練而猝死，令公眾擔心訓練營的安全問題。因此，參加者要因應個人體質，衝量是否適合參與相關訓練。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

瘦身成功｜畢業後立誓減肥　21歲日本肥妹成人禮現身　驚艷變女神網民嘆：扭轉人生！
08:00 2024/01/14
瘦身成功｜畢業後立誓減肥　21歲日本肥妹成人禮現身　驚艷變女神網民嘆：扭轉人生！
減肥大作戰｜日議員勁減40kg變美男　與「肥仔」證件差太遠入境台灣被截
17:05 2023/12/03
減肥大作戰｜日議員勁減40kg變美男　與「肥仔」證件差太遠入境台灣被截
減肥大作戰｜264磅男子肥胖似阿伯　改1習慣狂減108磅變型男
17:34 2023/11/02
減肥大作戰｜264磅男子肥胖似阿伯　改1習慣狂減108磅變型男

你可能感興趣

瘦身成功｜畢業後立誓減肥　21歲日本肥妹成人禮現身　驚艷變女神網民嘆：扭轉人生！
08:00 2024/01/14
瘦身成功｜畢業後立誓減肥　21歲日本肥妹成人禮現身　驚艷變女神網民嘆：扭轉人生！
減肥大作戰｜日議員勁減40kg變美男　與「肥仔」證件差太遠入境台灣被截
17:05 2023/12/03
減肥大作戰｜日議員勁減40kg變美男　與「肥仔」證件差太遠入境台灣被截
減肥大作戰｜264磅男子肥胖似阿伯　改1習慣狂減108磅變型男
17:34 2023/11/02
減肥大作戰｜264磅男子肥胖似阿伯　改1習慣狂減108磅變型男
養生 網絡熱話 減肥 抖音 教練 健身 運動 深圳

最高瀏覽

麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋