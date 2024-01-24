彩虹爺爺｜彩虹爺爺睡夢中離世享年101歲　原是香港人一手打造童趣台中彩虹眷村

▲ 彩虹爺爺睡夢中離世享年101歲。

一手打造台中知名景點彩虹眷村的創作家，人稱「彩虹爺爺」的黃永阜昨日（23日）下午在睡夢中離世，享年101歲。爺爺離世的消息傳出後，一眾網民紛紛致哀，不捨並感謝爺爺所留下的一道道美麗彩虹，祝福爺爺在新的彩虹世界裡，繼續開心生活。

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彩虹眷村是台中市知名景點，村內建築物佈滿童趣壁畫，前來觀光打卡的人士絡繹不絕。而創造彩虹眷村的「彩虹爺爺」黃永阜，是土生土長的香港人，從小習武，18歲成為抗日士兵，後來爺爺因內戰而撤退到台灣，自此長住台中彩虹眷村幾十年。

其後在2010年，彩虹眷村突被要求清拆，爺爺便拿起油漆掃，由自家房屋的牆壁再慢慢更擴展其他人的房子，畫下一幅幅顏色鮮艷又有童趣的畫作，令彩虹眷村爆紅，成為不少觀光客的打卡熱點之外，每年造訪人次達200萬，更成功使村子得以保留，免於清拆。而國際知名旅遊指南Lonely Planet亦在2017年，把彩虹眷村列為「世界的祕密奇跡」，至於彩虹爺爺也獲日本漫畫貴太郎會社譽為「台灣的宮崎駿」。

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家中離世享年101歲

近年彩虹爺爺身體狀況大不如前，有糖尿病、痛風、腎病史，而爺爺現已搬離彩虹眷村，與太太租了附近一間鐵皮屋共住。直至昨日中午，爺爺的女兒前來探望父親，發現餐後午睡中的爺爺失去呼吸心跳，遂通知消防人員到場急救並送院，最終爺爺仍離世。

聽到廣東話有親切感

TOPick記者數年前曾到台中拜訪過彩虹爺爺，當時正值97歲高齡的他，仍不時檢查村內畫作，定期為畫作補色或重新創作，有時會凌晨2、3點起身作畫，甚至會爬上梯子在屋頂畫畫，卻從不覺得辛苦。爺爺表示，自己從未學過畫畫，只是父親從小教他畫貓、狗，加上受「年畫」影響，創作出來的畫作會較為繽紛，也會寫上不同祝福字句。

爺爺生前熱衷坐在村內與遊人聊天、拍照，當見到港人跟他說廣東話時，他表示會「寧舍有親切感」。爺爺又曾笑指，有港人因突然聽到爺爺說起流利廣東話而大感驚訝。對於別人讚美他的畫作，爺爺也會非常開心：

當然開心啊！別人鍾意我就高興。很多人來彩虹村參觀，這條村很重要啊，要保留！

爺爺離世的消息傳出後，不少網民紛紛留言，表達不捨之情，也感謝爺爺留下的美麗彩虹：

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責任編輯：王明芳