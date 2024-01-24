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【謀殺罪成】涉港鐵站斬死舊同事　前護衛員謀殺等罪成囚終身

社會 12:13 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

（資料圖片）

曾任職護衛員的巴士司機，涉於港鐵將軍澳站以刀襲擊正在銀行櫃員機工作的前同事致死，另傷及1名協助制止的前同事。涉案巴士司機經審訊後被裁定謀殺和襲擊他人致造成身體傷害罪成，今（24日）於高等法院判刑。法官判刑時指，被告事發前買刀及猛烈地襲擊死者，其中身軀有一處傷勢達10.6厘米深，不接納求情信指被告從無襲擊他人之念頭，事件只屬單一事件，就謀殺罪判囚終身，傷人罪則判囚半年，兩罪同期執行。

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被告張文港（現年34 歲），被捕時任職巴士司機。被告否認謀殺及襲擊他人致造成身體傷害共兩罪。控罪指他於2020年9月1日，在香港謀殺李詠豪，同日在港鐵將軍澳站 11號舖襲擊劉寶榮 Paul致造成他的身體受傷害。被告承認誤殺罪，但不為控方接納，陪審團裁定兩罪均成立。

法官判刑時指，據證人口供顯示，被告用刀斬向死者時曾說了一句「X街」，死者最後說了「阿港」便倒下。被告案發前買刀及向死者施襲，與另一前同事糾纏後棄刀逃去，被告警誡下稱為教訓死者而犯案。被告稱與死者關係良好，其後因不快事而關係變差。法官指案發前兩日被告稱於街上巧遇死者，並上前向他大喝一聲，死者當時沒有回應。

據辯方精神報告指，被告屬邊緣人格障礙，惟陪審團不接納被告因精神問題而犯案。被告於2018年曾因傷人罪而被判社會服務令，法官不接納求情信指被告從沒有襲擊他人之念頭，本案只屬單一事件。法官指指被告事前買刀，猛烈地襲擊死者，據驗屍報告指死者身軀有一處達10.6厘米深傷勢，考慮到被告背景及所有因素後，就謀殺罪依例判囚終身，傷人罪判囚半年，兩罪同期執行。

控方早前開案陳詞指，被告和死者曾共事，負責替銀行櫃員機運鈔及維修等，被告於2018年離職，死者則於2019年3月離職後，同年10月再入職。案發前兩天，被告已離職及任職巴士司機。當時死者乘公司車途經旺角停下時，被告突然上前拍打車窗及向死者大叫。同日下午，被告前往買刀。
 
及至案發日被告上班後，返回住所更換衣服，戴上口罩和帽子後離開，並前往不同港鐵站觀察，根據控方播放片段顯示，被告曾到樂富站徘徊。其後被告於將軍澳站櫃員機旁出現，突然取出利刀襲擊死者頸部，死者當場倒地。在場兩名同事嘗試制服被告不果，被告毆打其中1人後逃去，現場遺下1隻鞋和涉案利刀，控方指死者因刀傷致死。

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記者：林育慧

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