不如食豪D丨朱茵惹浪蝶累譚玉瑛被推　揭周星馳當年打細路仔之謎

▲ 《不如食豪D》楊尚友、譚玉瑛、陸浩明。（左起）

由陸浩明（6號）及名廚楊尚友（Christian）主持的J2節目《不如食豪D》，在明晚（1月25日）一集有譚玉瑛任嘉賓。

堪稱香港人大姐姐、永恆的兒童節目主持人的譚玉瑛，早年主持的《閃電傳真機》、《430穿梭機》、《放學ICU》等兒童節目，先後「湊大」三代人。

名廚楊尚友專登為她炮製一道「法式香草田雞腿」，而譚玉瑛表示當年初學品酒，經常光顧一間五星級酒店的中菜廳，試過一味「椒鹽田雞腿」後，自此成了每趟必食的一道菜。

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譚玉瑛在兒童節目先後與周星馳、梁朝偉等巨星合作，陸浩明自然趁機八掛一番。當中困擾多年，周星馳打小朋友的謎團，譚玉瑛親自解開︰「我真係未見過佢打小朋友，佢直頭廢事啋你。就算啲小朋友問佢啲nonsense問題，佢都係『唓』跟住就走，佢嘅表情係『廢事同你講咁多』，唔會郁手。」她透露周星馳為人沉默，不太喜歡說話。

另外，6號好奇譚玉瑛有否被梁朝偉的「電眼」電過，她斬釘截鐵稱︰「無喎，做嘢就做嘢，就算電都唔覺，可能淨係我係咁。啲人仲試過話我同性戀添，等第時我嫁你就知。」

▲ 《不如食豪D》在《不如食豪D》回憶當年與周星馳合作點滴。

節目中，譚玉瑛提到最豪一餐，是30年前跟另一半到法國品嚐的fine dinning，二人吃足4小時，埋單要7,000多元。

講起兒童節目，當然不能不提女神朱茵，她雖然只擔任了半年主持，但已引來狂風浪蝶。

譚玉瑛爆料時猛讚朱茵︰「佢真係好醒，有位大家都好憎嘅男主持同朱茵獻殷勤，問要唔要幫佢買早餐。佢真係話：『好吖，你幫我買咩咩咩啦』，嗰位男仕即刻撲去買。」

接住譚玉瑛同朱茵坐上公司車準備出外景，該男主持氣沖沖趕來，一手撥開譚玉瑛，眼中只有為朱茵遞上早餐，譚玉瑛說︰「我係被撥嗰個，所以好記得。」

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