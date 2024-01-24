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保暖大法︱氣溫急降市區跌至6度　必學「三文治」蓋被法冚錯被溫差可達4℃

兒童健康 16:26 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

日本節目實測「三文治」冚被大法，發揮最佳保暖效果。

寒潮來襲，天文台今日（24日）市區最低氣溫下調至6度，再度打破去年12月23日錄得的8.1度今冬最低氣溫紀錄。家長紛紛搬出厚被為孩子保暖，不過冚被次序不同，體溫可能會相差4度，日本節目實測「三文治」冚被大法，保暖效果最佳，各位家長不妨留意！

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墊毛毯蓋羽絨被最暖

日本節目《教えてもらう前と後》曾向觀眾傳授3大實用的保暖方法，包括蓋被次序、貼暖貼位置、頸巾纏繞方式。其中蓋被次序最令觀眾關心怎樣蓋被才最保暖，節目就用羽絨被和毛毯，實測3種蓋被方法：

方法1：先蓋羽絨被，再蓋毛毯
方法2：先蓋毛毯，再蓋羽絨被
方法3：毛毯墊在床上，身上蓋羽絨被

結果發現方法3是最保暖的。節目找專人測試，發現方法2的被內溫度是21.7°C ，方法3則是25.6°C，被內溫度可相差近4°C。

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專家解釋，在身下鋪毛毯可減少體溫流失，而由羽毛組成的羽絨被，則要靠體溫膨漲才能達致保溫功效，因此愈貼近身體才愈能保溫。如果在羽絨被內層加其他東西，效果反而不佳，所以「先冚羽絨被再冚毛毯」保暖度佳。

毛毯蓋在最外層可以鎖住熱空氣，阻止熱能散出。身體下方墊毛毯接收熱度，上方再蓋上羽絨被保暖，可以增加保暖攻果。

睡眠專家4大保暖貼士

日本睡眠名醫坪田聰曾分享提高寢具保暖效果的貼士，當中亦提及在床上多鋪一層毛毯，可以減少熱能散去，引證日本節目實測毛毯墊在床上兼身上蓋羽絨被，保暖效果最好。坪田聰還提供以下保暖貼士︰

1. 睡前搖晃棉被
在睡前將棉被搖晃一下，可令棉被內容物更蓬鬆，藉以擴大棉被的儲熱及隔熱面積，提升保暖度，尤其羽絨被內容物均勻分布，能加強保暖效果。

2. 保持棉被乾燥
棉被乾燥才夠保暖，在日間曬棉被去除濕氣，可減少棉被濕冷的觸感，棉被內容物也不會縮成一團。

3. 毛毯毛茸面貼身
毛毯毛茸茸那一面要貼身，而棉質的毛毯應經常清洗，以維持良好的保溫及吸濕效能。

4. 床遠離窗戶牆壁
床的位置應距離窗戶及牆壁至少20至30cm，避免因室外冷空氣受寒，頭部也盡量不要靠窗睡，以免著涼。

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責任編輯：王明芳

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