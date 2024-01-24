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盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒

娛樂 19:01 2024/01/24

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MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和姜濤合演賀歲片《盜月者》。

2024年農曆新年賀歲檔期相當熱鬧，其中電影《盜月者》雲集男團MIRROR人氣王「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和姜濤，一眾鏡粉已非常期待。在戲中飾演開鎖天才的教主和對期錶專家Edan均身懷絕技，卻大讚特別演出的姜濤大佬上身揸槍最有型，「這個人真的好大鑊！」

《盜月者》由袁劍偉執導，除了MIRROR三子之外，另有張繼聰、白只領銜主演，電影將於大除夕年三十（2月9日）上映。在戲中來自不同背景的「大賊」張繼聰、「渠王」白只，加上Edan和Anson Lo，奉「萊叔」姜濤之命組成盜竊團隊，目的是到日本將三隻名錶偷到手。

MIRROR三子在舉行演唱會前，齊齊接受TOPick訪問大談拍攝《盜月者》的點滴。三子互笠高帽讚對方演出投入，從未見過如此認真的一面。

姜濤、Anson Lo和Edan互笠高帽讚對方對演出非常認真。（越玲瓏攝）

盜月者丨Edan改錶呃人

Edan飾演的馬文舜是一名對期錶專家，所謂對期錶即是低價收購典當手錶，並挪用其零件改裝重嵌轉售圖利，「他為了賺錢會走精面欺騙人，但他覺得無傷大雅，因為不算犯法。而且所有零件都是真的，只是砌出來變成假錶。」

隊友Anson Lo形容Edan的角色「最喜歡講大話、呃人、想奸計，有一點小聰明。」Edan駁稱這不算「小聰明」，始終存在欺騙成份。他特別提到角色對第一隻登陸月球的名錶Moonwatch好著迷，因盜取了Moonwatch更惹來殺身之禍。

Edan笑言現實中他對手錶一竅不通，為了角色專程去研究怎樣開錶，學習一些基本知識，但他拍完這部電影後仍沒有愛上名錶。反而他覺得自己似角色都愛思考，「馬文舜在過程中不斷用腦去想方法解決危機或困難，他為人好理性，喜歡思考，可能這方面與我有點相似吧。」

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盜月者丨教主為病母「撈偏」

至於Anson Lo飾演的阿佑是一名開鎖天才，一句對白「只要摸到，我就開到」，聽落好厲害，但他笑言其實阿佑不算是專業人士，只是媽媽從小當興趣教導他開鎖技能，讓他有一技之長，「其實他是一個好單純的純情小男孩，言行舉止都比較細路仔，但我不會像文舜哥般講大話。」

教主塑造這個角色背景是大學畢業，年約20歲，性格較驚青。他與角色最大連繫就是同樣與媽媽有緊密關係，感情相當好，可是因戲中媽媽有病要做手術，他才加入「撈偏行動」以賺取手術費，「甚至阿佑所作的一切決定都是因為媽媽。」

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盜月者丨姜濤首演冷血殺手

飾演「萊叔」的姜濤是二手錶商龍頭萊寶行老闆，是他首次做大反派角色，為人冷血，殺人不貶眼。姜濤坦言有參考過《古惑仔》的反派角色，「小時候已看過《古惑仔》，當中都有很多種反派及大佬角色，有參考一些感覺近似我角色的人物，始終我們不能花長時間揣摩角色，需要短時間內尋找一些角色參考。」

「萊叔」要有霸氣，姜濤連周潤發的經典角色「Mark哥」都有參考，「但我始終都要消化，再融入自己的表現，不能完全照抄一個。」

最令人期待是姜濤最尾的槍戰，Edan和Anson Lo看過片段後都嘆為觀止道：「好有型呀！正呀！」Anson Lo這樣形容阿姜的角色：「由內到外，是一個有很多層次的大佬。」

Edan更揚言看罷姜濤的槍戰後驚訝到嘩嘩聲，「我都想這麽有型，是很多男生都想參與的畫面！還有他的氣場、性格，他的笑容會令人心寒。我看看身邊人的反應就知道，這個人真的好大鑊！」

姜濤（越玲瓏攝）

盜月者丨姜濤籲粉絲別介意戲份

一直以來，姜濤都被宣傳為「特別演出」，令不少「姜糖」擔心偶像只是做襯托。Edan和Anson Lo強調姜濤的角色十分重要，也見到姜濤為角色花了很多心血，Edan說：「我覺得這（比戲份多少）反而更加珍貴。」

姜濤也呼籲每一位支持他們的粉絲，盡量放低對他們的喜惡，專注於他們在作品上的表現，「不論我們成員之間，或者與不同演員之間合作的時候，都希望大家盡量放低對我們本身的喜惡，專注感受我們在一部作品中想表達的事，這才是最重要的，不要太計較那一位出鏡較多較少，這不是我們作為藝人，或者作為演員想給人的感覺。」

為了演好今次反派大佬角色，姜濤拍攝前要跟師傅學習開槍，並反覆練習，「驚一定驚……因為第一次開真槍，後座力比我想像中高，除了練習開槍的感覺，還要練眼神，開槍時不能眨眼，一眨眼就難以服眾，我就是一個揸慣槍的大佬。單單練不眨眼都有難度，我已沒有理會是否有型，最重要做出來能說服大家。」

呂爵安（越玲瓏攝）

盜月者丨感謝張繼聰白只認真教戲

姜濤感謝兩位隊友、張繼聰和白只等人協助他演出霸氣來，又讚嘆眾人非常認真討論劇本，「我是中途加入拍攝，我最深刻是我第一個場口，在錶舖內見到他們認真討論的程度，是我從未見過的，他們在每一個休息時間都在討論場戲怎樣演，真的很佩服他們。」

面對前輩張繼聰和白只都是搞笑能手，Edan指他們原本可以從輕鬆搞笑方向發展，但他們商討後決定實做，要讓觀眾相信他們一齊去偷錶，一齊面對很多危險，Edan說：「我從阿聰身上學到很多，阿聰向我解釋有很多不同方法去演，你要讓人相信所賣的是真錶，你擅長欺騙人，就不能讓人感覺你在說謊。」

而張繼聰和白只教Anson Lo最多的，就是叫他放鬆去演，「因為阿佑在開鎖方面不是真專業，好驚被其他人發現，阿聰和白只叫我不必刻意去演得『好驚』，有時收細少少，放鬆去演就OK。」

「教主」盧瀚霆（越玲瓏攝）

盜月者丨教主日本瘋狂購物

在眾人當中，惟獨姜濤沒有到日本拍外景，他坦言沒有覺得可惜，始終是角色不需要，「劇情是我點他們去日本，我再去日本做甚麼？我在日本沒有存在必要。」

其實拍攝期間姜濤都有過日本工作，聯同隊友Anson Lo、柳應廷（Jer）和李駿傑（Jeremy）參與日本音樂平台《The First Take》的演出。Anson Lo在日本同時兼顧拍戲和練歌，他笑言還偷到半日時間在日本快速購物，姜濤即搶著形容教主誇張的掃貨行徑。

「當日我和你分開，但我漏了護照要折返找工作人員，剛剛碰到他身後有兩個職員，幫他拿著兩大袋物品……我就嘩……」姜濤笑Anson Lo是購物狂，Edan則笑他買到連店舖職員都認得他。Anson Lo則尷尬指出兩大袋物品是時裝，「都不是買了很多吧……」Edan和姜濤一唱一和笑說：「都是買書、買鉛筆擦子膠囉！」

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髮型：Man Chan@CHIC Private I salon、Denny Ku@CHIC Private I salon

化妝：Giann Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre、Mayling Suen@Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Lane Crawford、Both（AL）、Givenchy（Edan）、Yohji Yamamoto、Both（KT）

形象：PIPA Creative

記者：林綺玲

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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