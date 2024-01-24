IB學費丨2023全球IB最強百大學校　香港20校上榜學費一覽最平每年8.3萬

▲ 2023全球IB最強百大學校，香港20校上榜學費一覽。

為期兩年的國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Programme，IBDP），受全球大學認可。本港學生近年在IBDP的成績優異，2023年有23人榮膺狀元。有英國升學網站統計了2023年全球百大成績最強IB學校，當中有20校為香港學校，以下整理了上榜學校的IBDP學費作參考。

IB課程由國際文憑組織主辦，課程主要分為4個階段，針對不同年齡和學習需要的同學，包括2至12歲的小學課程（PYP）、11至16歲的中學課程（MYP）、16至19歲的預科課程（IBDP）及職業先修課程（CP）。

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IBDP由3個必修核心及6個選修科組成，總分為45分，3個必修核心包括知識理論（Theory of Knowledge，簡稱TOK）、延伸論文（The Extended Essay，簡稱EE）及創意、行動與服務（Creativity, Action, Service，簡稱CAS）。

英國升學網站「ib-schools.com」近日公布了全球百大成績最強IB學校名單，本港有20間學校上榜，其中3間學校打入十大，包括排行第3位的聖保羅男女中學，平均分是41.4，拔萃男書院排名第7位，平均分是41.0，德瑞國際學校排名第9，平均分為40.0。

以下為20間打入全球百大IB學校的IB平均分及學費：

全球排名 學校名稱 學校類型 IB平均分 IBDP年學費* 3 聖保羅男女中學 直資 41.4 $102,000 7 拔萃男書院 直資 41.0 $132,500 9 德瑞國際學校 國際 40.0 $230,700 12 優才(楊殷有娣)書院 直資 39.3 $88,550 18 保良局蔡繼有學校 私立 38.9 $136,048 18 漢基國際學校 國際 38.9 $309,000 25 弘立書院 國際 38.0 $279,290 25 新加坡國際學校 國際 38.0 $235,700 33 香港華人基督教聯會真道書院 直資 37.6 $83,680 33 滬江維多利亞學校 私立 37.6 $222,210 38 保良局顏寶鈴書院 直資 37.2 $95,000 41 香港加拿大國際學校 國際 37.0 $227,100 41 香港猶太教國際學校–Elsa High School Campus 國際 37.0 $215,350 55 啓新書院（英基） 國際 36.7 $178,700 58 英皇佐治五世學校（英基） 國際 36.6 $152,900 60 沙田學院（英基） 國際 36.5 $152,900 60 港島中學（英基） 國際 36.5 $152,900 65 南島中學（英基） 國際 36.3 $152,900 65 英基學校協會 國際 36.3 $152,900 68 西島中學（英基） 國際 36.1 $152,900

*「IBDP年學費」為2023/24學年學費，資料來源為學校網頁。

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責任編輯：林愛娜