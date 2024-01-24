IB學費丨2023全球IB最強百大學校 香港20校上榜學費一覽最平每年8.3萬
為期兩年的國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Programme，IBDP），受全球大學認可。本港學生近年在IBDP的成績優異，2023年有23人榮膺狀元。有英國升學網站統計了2023年全球百大成績最強IB學校，當中有20校為香港學校，以下整理了上榜學校的IBDP學費作參考。
IB課程由國際文憑組織主辦，課程主要分為4個階段，針對不同年齡和學習需要的同學，包括2至12歲的小學課程（PYP）、11至16歲的中學課程（MYP）、16至19歲的預科課程（IBDP）及職業先修課程（CP）。
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IBDP由3個必修核心及6個選修科組成，總分為45分，3個必修核心包括知識理論（Theory of Knowledge，簡稱TOK）、延伸論文（The Extended Essay，簡稱EE）及創意、行動與服務（Creativity, Action, Service，簡稱CAS）。
英國升學網站「ib-schools.com」近日公布了全球百大成績最強IB學校名單，本港有20間學校上榜，其中3間學校打入十大，包括排行第3位的聖保羅男女中學，平均分是41.4，拔萃男書院排名第7位，平均分是41.0，德瑞國際學校排名第9，平均分為40.0。
以下為20間打入全球百大IB學校的IB平均分及學費：
|全球排名
|學校名稱
|學校類型
|IB平均分
|IBDP年學費*
|3
|聖保羅男女中學
|直資
|41.4
|$102,000
|7
|拔萃男書院
|直資
|41.0
|$132,500
|9
|德瑞國際學校
|國際
|40.0
|$230,700
|12
|優才(楊殷有娣)書院
|直資
|39.3
|$88,550
|18
|保良局蔡繼有學校
|私立
|38.9
|$136,048
|18
|漢基國際學校
|國際
|38.9
|$309,000
|25
|弘立書院
|國際
|38.0
|$279,290
|25
|新加坡國際學校
|國際
|38.0
|$235,700
|33
|香港華人基督教聯會真道書院
|直資
|37.6
|$83,680
|33
|滬江維多利亞學校
|私立
|37.6
|$222,210
|38
|保良局顏寶鈴書院
|直資
|37.2
|$95,000
|41
|香港加拿大國際學校
|國際
|37.0
|$227,100
|41
|香港猶太教國際學校–Elsa High School Campus
|國際
|37.0
|$215,350
|55
|啓新書院（英基）
|國際
|36.7
|$178,700
|58
|英皇佐治五世學校（英基）
|國際
|36.6
|$152,900
|60
|沙田學院（英基）
|國際
|36.5
|$152,900
|60
|港島中學（英基）
|國際
|36.5
|$152,900
|65
|南島中學（英基）
|國際
|36.3
|$152,900
|65
|英基學校協會
|國際
|36.3
|$152,900
|68
|西島中學（英基）
|國際
|36.1
|$152,900
*「IBDP年學費」為2023/24學年學費，資料來源為學校網頁。
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責任編輯：林愛娜