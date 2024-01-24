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IB學費丨2023全球IB最強百大學校　香港20校上榜學費一覽最平每年8.3萬

升學教育 14:10 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

2023全球IB最強百大學校，香港20校上榜學費一覽。

為期兩年的國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Programme，IBDP），受全球大學認可。本港學生近年在IBDP的成績優異，2023年有23人榮膺狀元。有英國升學網站統計了2023年全球百大成績最強IB學校，當中有20校為香港學校，以下整理了上榜學校的IBDP學費作參考。

IB課程由國際文憑組織主辦，課程主要分為4個階段，針對不同年齡和學習需要的同學，包括2至12歲的小學課程（PYP）、11至16歲的中學課程（MYP）、16至19歲的預科課程（IBDP）及職業先修課程（CP）。

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IBDP由3個必修核心及6個選修科組成，總分為45分，3個必修核心包括知識理論（Theory of Knowledge，簡稱TOK）、延伸論文（The Extended Essay，簡稱EE）及創意、行動與服務（Creativity, Action, Service，簡稱CAS）。

英國升學網站「ib-schools.com」近日公布了全球百大成績最強IB學校名單，本港有20間學校上榜，其中3間學校打入十大，包括排行第3位的聖保羅男女中學，平均分是41.4，拔萃男書院排名第7位，平均分是41.0，德瑞國際學校排名第9，平均分為40.0。

以下為20間打入全球百大IB學校的IB平均分及學費：

全球排名學校名稱學校類型IB平均分IBDP年學費*
3聖保羅男女中學直資41.4$102,000
7拔萃男書院直資41.0$132,500
9德瑞國際學校國際40.0$230,700
12優才(楊殷有娣)書院直資39.3$88,550
18保良局蔡繼有學校私立38.9$136,048
18漢基國際學校國際38.9$309,000
25弘立書院國際38.0$279,290
25新加坡國際學校國際38.0$235,700
33香港華人基督教聯會真道書院直資37.6$83,680
33滬江維多利亞學校私立37.6$222,210
38保良局顏寶鈴書院直資37.2$95,000
41香港加拿大國際學校國際37.0$227,100
41香港猶太教國際學校–Elsa High School Campus國際37.0$215,350
55啓新書院（英基）國際36.7$178,700
58英皇佐治五世學校（英基）國際36.6$152,900
60沙田學院（英基）國際36.5$152,900
60港島中學（英基）國際36.5$152,900
65南島中學（英基）國際36.3$152,900
65英基學校協會國際36.3$152,900
68西島中學（英基）國際36.1$152,900

*「IBDP年學費」為2023/24學年學費，資料來源為學校網頁。

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責任編輯：林愛娜

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