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風韻猶存丨66歲恬妞皮光肉滑慶祝生日　兩度失婚單身至今：愛是最傷我的

娛樂 13:41 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

恬妞迎來66歲生日。

80、90年代紅遍港台的女星恬妞近年主力於內地發展，鮮有在港露面，昨日 (1月23日) 恬妞迎來66歲生辰，傳媒人汪曼玲在社交平台晒出其慶生照。

活潑中年享受單身

只見恬妞捧著花束於生日蛋糕前拍照，雖然已經66歲，不過保養得宜的她皮光肉滑，可說是風韻猶存。

另外恬妞擁有一夥童心，去玩夾公仔之外，更以孖辮Look跟兄長合照，她於微博分享合照兼寫道：「我們是來自同一個星球的二個水瓶座，兄妹情深長兄如父由童年、少年、中年，互相扶持一起慢慢變老。」似乎單身的她享受家庭生活。

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【母愛偉大】63歲恬妞慶生被讚風韻猶存　開明媽媽由抗拒到接納女兒同性戀

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恬妞曾經歷兩段婚姻，1984年，她下嫁印尼華僑葉聰豪，雖說新婚之夜揭發男方早有家室，為面子她強忍下來，最終難忍丈夫出軌，決定離婚。

她曾接受港台節目《守下留情》訪問，談及跟首任丈夫離婚後，因為自覺無面，她不敢回台灣娘家，轉而到香港發展，當年出演多部重頭劇如《他來自江湖》、《少年英雄方世玉》，演藝事業創另一高峰。

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恬妞兩度婚姻失敗女兒瑞士名牌大學畢業　恬妞：女兒畢業是我人生中最大成就【有片】

拒絕再嫁：戀愛是最傷我的

恬妞亦因而遇上第二任丈夫萬梓良，二人因拍電影而互生情愫。1992年，他們舉行一場盛大的婚體，更成為TVB的「特倩節目」，當年於觀眾面前發表愛的宣言，成為一時佳話。

然而恬妞這段婚姻只維持4年，恬妞曾說，算命佬批她「甚麼都好，就是婚姻不好」，66歲的她跟女兒Spencer相依為命，雖然愛女勸她再婚，恬妞卻說：「戀愛是最傷我的，把這個拋棄後，其他都是最美好的。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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