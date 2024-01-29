  • 15°C
香港時間 : 2024129日 (週一) 08:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略︱上班族速食早餐必睇！　營養師推介8款健康配搭　低糖高蛋白醒腦提神

保健美顏 08:00 2024/01/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

上班族速食早餐必睇！營養師推介8款健康配搭，低糖高蛋白醒腦提神。

打工仔每日趕時間上班，早餐都吃得匆匆忙忙又欠缺營養，更容易墮入高糖高脂早餐陷阱中。營養學家Charlene Wong就推介了8款速食早餐配搭，讓大家在上班途中能快速買到之餘，又可以吃得健康。

最新影片：

活得健康啲
珍惜生命｜17歲前名校女生多次自殘尋死　幸獲媽媽理解克服抑鬱

營養學家Charlene Wong在Instagram專頁發文，推介了8款包括麥當勞、大家樂、7-11等連鎖店的早餐配搭，熱量不但都控制在500kcal以内，並含有豐富蛋白質、優質脂肪及低糖分，能有助提升大腦執行功能如加強專注力，避免高升糖容易引起情緒等問題。

點擊圖片放大
+9
+8

*營養價值單位以每份計算

Charlene額外提醒，飲品選擇方面，可以因應自己喜好更換配搭，但最好避免例如奶茶等高糖高脂的選擇。

早餐宜適量攝取脂肪

不少減肥人士害怕脂肪，想最好每餐都避免用油的煎或炒料理。但根據英國研究（《British Journal of Nutrition》Vol.107, Issue 12）發現，適量攝取優質食用油所含的脂肪其實是有益的，因脂肪對幾種大腦執行功能也有幫助，助益能力還能維持3小時之久。

另外，用餐後2小時是腦部運作最高效益時段。建議進食低糖指數早餐，將對大腦的執行功能如專注力等有幫助。因此，若想對身體和頭腦更好，早餐要吃優質蛋白質和脂肪，例如：烚／炒蛋、三文魚、白肉類、綠葉沙律、黑麥麵包、藜麥、果仁、莓類、牛油果、蘋果、橙肉類、無糖豆漿等。

不過需要留意，根據衛生署學生健康服務網站資料，高糖分、高脂肪或高鹽分、不適合作為早餐的食品和飲品還包括：忌廉蛋糕、炸雞髀、香腸、魚蛋、午餐肉、煎雞蛋、薯片、曲奇餅、點心、汽水等，要小心避免。

內容獲「annyeong.healthylife@Instagram」授權轉載。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：張沛

相關文章

飲食攻略︱1款蒸餸未必健康　16款兩餸飯菜式熱量大比拼　營養師推介3款低脂之選
10:00 2024/01/08
飲食攻略︱1款蒸餸未必健康　16款兩餸飯菜式熱量大比拼　營養師推介3款低脂之選
飲食攻略｜保護私處健康+養顏美容　營養師盤點4款提子營養+好處
08:05 2024/01/17
飲食攻略｜保護私處健康+養顏美容　營養師盤點4款提子營養+好處
飲食攻略｜1款平價鮑抵食口感軟滑甘香　消委會拆解鮑魚、海參、花膠揀選+保存貼士
11:00 2024/01/27
飲食攻略｜1款平價鮑抵食口感軟滑甘香　消委會拆解鮑魚、海參、花膠揀選+保存貼士

你可能感興趣

飲食攻略︱1款蒸餸未必健康　16款兩餸飯菜式熱量大比拼　營養師推介3款低脂之選
10:00 2024/01/08
飲食攻略︱1款蒸餸未必健康　16款兩餸飯菜式熱量大比拼　營養師推介3款低脂之選
飲食攻略｜保護私處健康+養顏美容　營養師盤點4款提子營養+好處
08:05 2024/01/17
飲食攻略｜保護私處健康+養顏美容　營養師盤點4款提子營養+好處
飲食攻略｜1款平價鮑抵食口感軟滑甘香　消委會拆解鮑魚、海參、花膠揀選+保存貼士
11:00 2024/01/27
飲食攻略｜1款平價鮑抵食口感軟滑甘香　消委會拆解鮑魚、海參、花膠揀選+保存貼士
減肥 午餐 早餐 熱量 蛋白質 脂肪 糖分 營養師