飲食攻略︱上班族速食早餐必睇！　營養師推介8款健康配搭　低糖高蛋白醒腦提神

▲ 上班族速食早餐必睇！營養師推介8款健康配搭，低糖高蛋白醒腦提神。

打工仔每日趕時間上班，早餐都吃得匆匆忙忙又欠缺營養，更容易墮入高糖高脂早餐陷阱中。營養學家Charlene Wong就推介了8款速食早餐配搭，讓大家在上班途中能快速買到之餘，又可以吃得健康。

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營養學家Charlene Wong在Instagram專頁發文，推介了8款包括麥當勞、大家樂、7-11等連鎖店的早餐配搭，熱量不但都控制在500kcal以内，並含有豐富蛋白質、優質脂肪及低糖分，能有助提升大腦執行功能如加強專注力，避免高升糖容易引起情緒等問題。

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*營養價值單位以每份計算

Charlene額外提醒，飲品選擇方面，可以因應自己喜好更換配搭，但最好避免例如奶茶等高糖高脂的選擇。

早餐宜適量攝取脂肪

不少減肥人士害怕脂肪，想最好每餐都避免用油的煎或炒料理。但根據英國研究（《British Journal of Nutrition》Vol.107, Issue 12）發現，適量攝取優質食用油所含的脂肪其實是有益的，因脂肪對幾種大腦執行功能也有幫助，助益能力還能維持3小時之久。

另外，用餐後2小時是腦部運作最高效益時段。建議進食低糖指數早餐，將對大腦的執行功能如專注力等有幫助。因此，若想對身體和頭腦更好，早餐要吃優質蛋白質和脂肪，例如：烚／炒蛋、三文魚、白肉類、綠葉沙律、黑麥麵包、藜麥、果仁、莓類、牛油果、蘋果、橙肉類、無糖豆漿等。

不過需要留意，根據衛生署學生健康服務網站資料，高糖分、高脂肪或高鹽分、不適合作為早餐的食品和飲品還包括：忌廉蛋糕、炸雞髀、香腸、魚蛋、午餐肉、煎雞蛋、薯片、曲奇餅、點心、汽水等，要小心避免。

內容獲「annyeong.healthylife@Instagram」授權轉載。

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責任編輯：張沛