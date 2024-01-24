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急症輪候｜假日遭蜜蜂叮診所關門　港漂女被拒醫委屈爆喊　Call白車入急症見一情景再落淚

都市病 13:21 2024/01/24

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本港公營醫療資源一向緊張。一名港漂女近日不慎遭蜜蜂叮咬，手臂現紅腫劇痛；不過她當日的求醫過程卻一波三折，最終只能到公立醫院的急症室求醫。她在急症室內目睹一個場面大為感觸，感慨指：「窮人不配生病，在香港沒錢沒幸福。」

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求醫診所、藥房遭拒

事主在社交平台「抖音」分享指，她早前在一個周日早上穿衣時，遭到蜜蜂叮咬手臂，導致手臂紅腫如火燒般劇痛，整隻手更沒有知覺。由於她一直沒有在港求醫的經驗，因此當她得悉在公立醫院或需輪候數小時時，便決定到住所附近的診所求醫。

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不過，由於當日正值周日，大部分診所都已關門。她一度進入一所已掛上「休息」門牌的診所查詢，卻被診所姑娘告知醫生已經離開，並建議她到醫院求醫，多次拒絕協助事主。由於事主不清楚附近醫院的位置，對方即建議她搭的士，大感委屈的她一度難過得落淚。

事主其後轉到藥房配藥，但藥房職員看過她的傷口後，也不敢貿然開藥，於是建議她到私家醫院求醫。不過，職員亦提醒私家醫院不便宜，經歷多番折騰的事主最終只好在街頭召救護車前往急症室。她表示：

「香港救護車真的是人的救贖......香港的發車速度，真的是無人能敵。」

網民批事主濫用救護車服務

當事主送院後，她真正感受到香港急症室的繁忙。在等候期間，她目睹到一名坐在輪椅的老人與家屬正在與醫護人員交涉，表示自己已等待了逾3小時，但醫護人員無奈表示假日急症室相關繁忙，暫未能為他們提供服務，最終老人與家屬只能黯然離去。事主感嘆當時自己的眼淚已瘋狂地流下，並表示：

「這個畫面讓我體會到，經濟環境決定了人們生活的不幸和殘酷。」

在醫院逗留了兩個多小時，事主終獲治療及開藥，費用僅需$180。她大讚香港醫療費用低廉，質素也很不錯。對於這次經歷，她感嘆：

「在香港生活，要麼努力賺錢，活得非當則貴，要麼只能苟延殘喘......香港這個地方，窮人不配生病，因為會讓你變得不幸，喪失所有幸福感。」

不少網民認同香港確實不是適合窮人居住的地方，「香港是不適合人住的，只是人用來搵錢的地方」。不過亦有不少網民批評事主有濫用救護車之嫌，「有的士唔搭，call白車浪費公共資源」、「你要知道香港的白車是免費服務市民，是真的在極端情況下才叫的。她只是被蜜蜂針，這是極度浪費急緊救援資源，救護車可能因為她而錯過一個生命危在旦夕的人」、「不懂得怎樣看醫生沒問題，但浪費公帑使用救護車然後拍片自爆，這位智商和情商都很差」、「土瓜灣去旺角廣華醫院不可能超過100元」。

醫生：不能單靠蜂螫品種判斷毒性

本港急症科專科醫生鍾浩然早前接受訪問時表示，由於蜂種類很多，醫生一般不能單靠蜂螫的品種而判斷毒性影響的嚴重性，主要是透過患者的傷口反應評估，再作出適當治療，故市民萬一被蜂螫刺傷，建議應立即到醫院求醫。

他又指出，被蜂螫針傷後，會出現3個不同程度的反應︰

1. 局部反應

被蜂螫叮傷的地方會出現皮膚紅腫、疼痛及痕癢的局部症狀，一般沒有生命危險。

2. 整體反應

如同時間被大量蜂螫刺傷，而蜂本身含有毒性，患者可以出現嚴重反應，例如紅血球溶解導致出現腎衰竭。

3. 敏感反應

一般出現敏感反應的人士，被蜂螫刺傷後短時間內會出現氣喘、風癩、全身痕癢、神志不清、血壓低或昏迷等，鍾醫生指以上敏感反應更可以在短時間奪命。

蜂螫應急4大處理方法

紅十字會教自救貼士

香港紅十字會亦曾在Facebook發帖提醒，指若在郊外不幸被蜜蜂或其他昆蟲螫傷或咬傷，後果可大可小，輕則即時傷口痕癢、腫脹或疼痛，重則甚至出現呼吸困難或過敏性休克，「記住以下貼士，萬一有咩事都可以幫到身邊人或者自救！」

  • 首先要保持鎮定
  • 如果傷口留有螫針，用卡片或眉鉗將螫針刮走
  • 用清水沖洗傷口
  • 可冷敷傷患處，減輕痛楚和紓緩腫脹
  • 盡快去醫院治理

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