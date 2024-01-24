【盛事經濟】楊潤雄：是否來港舉辦演唱會屬商業決定　會透過中介與巨星聯絡

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，演唱會主辦方是否來港舉辦屬商業決定，但會透過中介公司等與國際歌手、巨星聯絡，原則上所有歌手都歡迎，亦鼓勵中介公司尋找更多不同的歌星和組合。楊潤雄指，當局樂見更多演唱會在港舉辦，但不能以哪個歌手是否來港，來斷定本港是否成功。

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多議員提出發展演唱會經濟，今日立法會大會上，楊潤雄表示，2023年平均每個月有2個國際歌星來港舉辦萬人以上演唱會，已接近疫情前水平。另外，亦陸續有國際知名歌星，確定今年來港舉辦大型演唱會；紅館過去5年使用率接近百分之百，認為香港不乏吸引力。他又指，啟德體育園主場館將於本年年底啟用，當局會加強宣傳體育園作為表演盛事場地。

提出口頭質詢的行政會議召集人葉劉淑儀關注，當局會否考慮以專項撥款的形式，例如放寬「文化藝術盛事基金」的申請資格至演唱會，以爭取國際流行演唱會落户香港 。

楊潤雄指，基金成立的目的是吸引國際知名活動落戶香港，不排除演唱會主辦者，到文化藝術盛事基金申請，當局會考慮每個個案。

簽證安排方面，楊潤雄表示，在現行安排下，非本地居民如欲來港工作，包括舉行演唱會，可以根據一般就業政策、輸入內地人才計劃作出申請，入境處會因應每宗申請的個別情況作出考慮，並在可行情況下提供便利。

正就「流行文化館」物色選址

另外，政府早前提出考慮設立「流行文化館」，楊潤雄表示，正就流行文化館選址和面積作長遠規劃，當局正與發展局、西九文化區管理局等相關機構商討和研究，期望物色最理想的選址。

他又指，當局正探討將流行文化館發展為本地的文化地標及景點，計劃短期在香港文化博物館，預留特定展廳舉辦流行文化相關展覽和推廣活動，以及擴大合作網絡和豐富有關流行文化的收藏。

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記者：趙居逸