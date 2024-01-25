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家用糾紛｜與家人同住母煮一日三餐　「啃老」兒拒付$500家用：養我係應份

家事百科 17:37 2024/01/25

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台灣一名網民拒絕給500元家用予父母。（iStock圖片）

給家用不應著眼於「回報父母」的層面，也可以是代表自己長大了有能力的一種表現。台灣一名網民在網上討論區發文指，應父母要求自己每月給數百元的家用而感到「唔順氣」，直言父母有養育自己的責任。樓主的言論引起網民群起攻之，譏諷問，「你是吃土長大的嗎？」

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樓主在網上討論區「爆料公社」以「孝親費一定要給？」為題發文。他透露，自己月入6萬多台幣（約1.5萬港元），與家人同住，由母親負責煮一日三餐。

近日，樓主的母親要求他每個月給2千台幣（約500港元）作家用，對方提到該筆錢可能會為樓主儲起，未必會用。但是，樓主對於這個要求反應甚大，直認為「我不覺得我需要給孝親費」。

第一，樓主指出雖然食、住、用都是家裡的，但坦言自己入不敷支，根本「唔夠使」；第二，樓主的父母有退休金，所以不應問自己拿錢；第三，樓主認為父母對自己有生育的責任，

說什麼反哺，當初又不是我叫他們把我生下來的。

對於樓主列出的理據，網民們都感到極為氣憤，「你搬出去不要在家啃老啦」、「生到你真的夠倒霉…」、「有本事自己滾出去生活，不要啃老，吃爸媽的住爸媽的！六萬不夠花？是嫖賭還是毒啊？」、「你的半生都是他們給的，你覺得兩千是你的價值嗎？」

不少人指出不是錢的問題，「拿不出來也許真的有你經濟上的考量，重點是你看這件事的態度」、「住家裡吃家裡，才兩千拿不出來可以去死了吧，跟賺幾萬無關，真心覺得你爸媽可憐哦。」

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責任編輯︰王明芳

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