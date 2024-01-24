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兩台藝人｜ViuTV歌手與TVB藝人齊練跑　被網民問：係咪要加入接龍集團

娛樂 13:29 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

ViuTV歌手與TVB藝人齊練跑。

ERROR成員吳保錡（保錡）近年熱愛跑步，到台北挑戰全馬，又參加《渣打馬拉松》10公里賽事，身為藝人的他保持每日練跑，更有份成立「大埔民間體育會」，與不同人一起練跑！

在昨日（1月23日），寒冬之下，這位「ViuTV跑步代言人」未有偷懶，出席練跑的人更有有份參演TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑！

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網民：係咪要加入接龍集團

保錡在IG公開與大家一同練跑的相片，在與林淑敏、許家傑合照時更開心地舉起V字勝利手勢。

這張兩台藝人合照當然成為網民焦點，有人問：「係咪要加入接龍集團」，保錡很快便回應：「對唔住唔係好明」。

又有網民留言道：「連大台愛回家嘅大小姐同送水輝都嚟，返去肯定俾153照肺😂」，保錡也有回應：「其實大家都是熱愛運動!不要分得這麼細🙏🏻」。

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保錡曾大讚炎明熹掀風波

在去年10月的《新城勁爆頒獎禮》記招，保錡主動邀TVB《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）合照，並大讚對方唱功：

追星小保錡上線
唱歌超級超級好聽的
常常YouTube 上重播重播再重播
今日勁開心可以合照

炎明熹在個人IG限時動態內轉發保錡的帖文，回應：「你太客氣了」。

網民對保錡的發文有兩極反應，有炎明熹歌迷表示多謝保錡支持偶像，亦有網民覺得要香港樂壇發展應同心合力，讚保錡夠大方！

但另一方面，卻有網民不滿保錡讚炎明熹，比如覺得炎明熹是「雙非」，又或者對方是TVB藝人等，覺得保錡不應該支持她。

另外，有網民翻舊帳，指兩年前ERROR出席活動被記者問及有否留意在《聲夢傳奇》剛成三料冠軍炎明熹時，當年保錡竟寸爆問：「邊個嚟㗎？」更表示只認識Gigi姐（黃淑儀）。

保錡直認自己是炎明熹的粉絲。（IG圖片）

保錡喪like鍾柔美靚相

保錡都相當支持《聲夢傳奇》的學員，他就被網民發現在IG對Yumi的帖文撰好，力撐聲夢小花！ 

Yumi會在IG分享晒長腿靚相、勁舞短片，紛紛獲保錡的讚好。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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