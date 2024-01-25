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家居意外丨家居玩耍後腦著地沒異樣　1歲半女童午睡不醒送院亡【附8大撞頭後症狀】

兒童健康 17:46 2024/01/25

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台灣一名1歲半女童午睡後叫不醒，保母將其送往醫院急救，惟搶救後仍不治。（iStock圖片）

台灣一名1歲半女童午睡後叫不醒，保母將其送往醫院急救，惟搶救後仍不治。事後警方表示，女童早前玩耍時曾後腦著地，當時因未有異樣故此未有就醫，死因仍有待調查。當小朋友撞到頭時，家長須注意8種狀況，出現其中一種須馬上送院檢查。

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綜合台灣傳媒報道，嘉義縣一名1歲半女童平時白天會被送到台南市由陳姓保母照顧，周一（22日）下午2時，女童午睡期間，陳姓保母欲叫醒她起床，但呼叫及搖晃都未能成功，於是緊急聯繫女童祖母及母親，但未能聯絡上，於是保母立即與丈夫一同將女童送往台南市新營區的醫院急症室。

警方稱，女童祖母事後回電，並與女童母親一同趕往醫院，然而女童在新營區醫院急救並未有好轉，其後再轉至嘉義長庚醫院急症室急救，惟最終於下午5時許宣告不治。

警方引述女童家屬稱，女童周日（21日）晚上在家客廳玩耍時曾發生碰撞，後腦曾著地，當時有暈眩情況，但觀察過後並無異常，故此不以為意。警方將與法醫前往相驗，釐清女童的真正死因。

女童早前玩耍時曾後腦著地，當時因未有異樣，故此未有就醫。(iStock圖片)

面對小朋友時常碰撞，後腦著地的情況，台灣兒童急診醫生吳昌騰建議家長應先保持冷靜，安撫孩子，並留意以下8種狀況，若其中一種出現，須立即到醫院急症室診治：

1. 嚴重頭痛或嘔吐

撞到頭卻持續嘔吐、視力模糊或頭痛的程度漸漸加劇，可能是外傷造成腦壓上升。

2. 嗜睡不易叫醒

小朋友一直嗜睡，而且叫不太醒，或叫醒一下就又睡著，都有可能是腦部損傷的徵兆。

3. 痙攣或突然抽搐發作

以前沒有癲癇的小朋友，突然有喪失意識的抽搐或不自主的動作，都代表可能有腦部受傷。

4. 鼻或耳有出血或液體流出

顱底骨的骨折常位在鼻腔的頂部，此種骨折會造成腦脊髓液的漏出，看起來跟透明的鼻涕一樣。

5. 手或腳無力或感覺喪失

除了抽搐之外，手腳沒力或走路步態起來怪怪的，可能有腦部或脊髓的受傷影響到運動神經的功能。

6. 視力模糊或看東西有重影

可能有腦部受傷影響到動眼神經及視神經或腦部壓力的增加。

7. 說話不清、答非所問、表達困難

可能有腦部語言區域的受傷或意識狀態不清。

8. 嬰幼兒無故哭鬧不安或前囟門膨脹

小嬰兒不會表達自己的不舒服，父母要特別注意哭鬧及精神活動力。摸摸小孩的頭部前方有無凸出，前囟門膨脹是腦壓上升的徵兆。

兒童頭部撞到真的不能大意，像是硬腦膜上的出血，病人通常會有一段清醒期，「一開始意識清醒、能說話、舉止正常，但是當動脈出血量持續增加後，病人病情變化會轉快，原因在於出血的量增加後，血塊會壓迫腦組織，接著病人意識就會喪失，影響呼吸甚至會死亡」，家長千萬要提高警覺！

若家中有小孩應如何避免？

醫生建議，小小孩活動的地板應盡量鋪軟墊，當孩子一旦有頭部著地狀況時，軟墊能將傷害降低到最小。

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責任編輯︰羅嘉欣

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