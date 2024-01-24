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熱⾎躺平族丨雨橋+尹澤生+劉皓嵐組成新男團追夢　面向大海全裸露股拍MV

娛樂 12:57 2024/01/24

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由雨橋、尹澤生及劉皓嵐組成的新男團。

由雨橋、尹澤生及劉皓嵐組成的男團「熱⾎躺平族 HOT BLOOD SLEEPING GANG」正式出道！首支作品《燃》昨日派台，MV亦在YouTube上架。

三位不同類型的男生走在一起，帶來不一樣的火花！團名的由來，是⼀班沒有為社會經濟作出貢獻而去追夢的⼈，成員除了雨橋、阿⽣和皓嵐外，還有⼀班幕後成員，包括MV導演Boris和⾳樂監製阿雞。

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全裸露股

首支派台作品《燃》的MV，最搶眼一定是雨橋、尹澤生及劉皓嵐向着大海全裸露股的一幕，對於這個畫面的構思，他們說：「純粹係覺得熱血，日本男子對住日本海，好似浮世繪啲畫面，再加上想表達我哋要做最原本嘅自己，全裸對住個海嗰1shot，就好似做最原始嘅自己，對住世界吶喊。」

至於MV concept ，熱⾎躺平族三位團員理念一致：「我哋為咗自由，同社會嘅框架逃離及對抗。」

團隊精神

問到拍攝MV最難忘的事，並非全裸露股一幕，反而是與幕後齊上齊落的片段，他們說：「我哋要攀過懸崖去其中一個景，要搬器材上落長命斜，所有人包括導演、演員都要一齊搬，呢樣嘢反而令到我哋感覺到大家係同一條Team，個感覺好正！」

雨橋、尹澤生及劉皓嵐組成的男團「熱⾎躺平族 HOT BLOOD SLEEPING GANG」正式出道。

勇氣追夢

談到成團經過，尹澤生指有一晚在雨橋家齊齊看影片，閒談期間，他們看到了Atarashii Gakko 享受舞台的感染力，雨橋忽發其想，覺得香港需要這種音樂，便即興與尹澤生組男團，在尋找理想隊友的時候，想找一個性格純粹，又會跳舞的男孩，當刻想起了皓嵐，所以便邀請他加入！

為追音樂夢，雨橋、尹澤生及劉皓嵐自資做歌、拍MV，面對着未來許多的未知，他們勇於面對及嘗試，「我哋打算一直做落去，最緊要做得開心，無noise就再接再厲，未來嘅作品就暫時冇具體嘅idea，因為No plan is our plan！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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