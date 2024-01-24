正能量｜習武68載向國際推廣龍形拳術　龍獅教頭：國術鍛鍊兒童體能心志

▲ 青衣城商場邀得王國祥師父在1月28日及2月3日，為小朋友帶來舞獅訓練課程及醒獅巡遊表演。

龍年說龍，龍形國術教頭王國祥師父，2歲開始隨父親習武，68載浸淫於武學氛圍中成長，60年代拜被譽為「東江老虎」的龍形宗師林耀桂長子林煥光為師，演員黃光亮是他師弟；70年代設館授徒，歷經半個世紀，徒子徒孫數以千計；曾考入邵氏動作演員訓練班，錢小豪、吳育樞是他同學。

▲ 王師父表示，自己今年71歲，耍拳依然很有內勁。玩功夫和做人一樣，都不能一成不變，必須靈活變通，才能有出路。（葉翠華攝）

90年代，成立龍形國際，王師父也是首位進駐學校教授龍獅舞藝的教頭，時至今日，他仍穿梭港九新界幼稚園、中小學、社區會堂等，教授國術、龍獅藝班，向本地及海外推廣中國傳統武藝。

71歲的王師父依然馬步如立錐，出拳猶刮風，隨手執起兵器揮洒自如，舉起獅頭仿若龍騰虎躍，好不威風。「我爺爺是廣東新興縣的教頭，耍古老洪拳，聽鄉民講，他60歲時仍能單手倒立。我自小體弱，出生時不足5磅，父親為了鍛鍊我的體魄，2歲便教我學洪拳。父親除跟爺爺學習外，也隨『西關老虎』鄧芳習武，鄧是黃飛鴻弟子，擅洪拳，算起來我跟黃飛鴻也有點淵源。」

▲ 與錢小豪（右）、吳育樞（左）相識於邵氏訓練班。（被訪者提供）

與錢小豪吳育樞是同學

從洪拳到龍形拳，王國祥說，也是個機緣巧合。「父親是木匠，但他頗有前瞻，認為時代變遷要學習新技術，囑我習機械，於是我投身電影院學放電影，當時有位同事學劉家拳，他提議我學套拳傍身，便介紹我跟林煥光師父學客家龍形拳。當時，我父親專程上拳館視察，見過林師父後，便說放心把我交託他。」

1968年，王國祥帶藝拜師，很快更掌握了箇中竅門，到1973年，在林師父的栽培授意下，設館授徒，發展龍形拳派的武術。「那年我才20歲，已隨趙少鸞醫師習跌打骨科，取得針灸及跌打牌照，就在廟街唐樓天台掛牌，專治跌打兼教功夫。」

▲ 演員黃光亮是他的龍形拳師弟。（被訪者提供）

1979年，王國祥在偶然的機會下，投考了邵氏動作演員訓練班，仗着年輕貪玩，想試下拍戲，那年是第3期訓練班招生，逾2千人報名，只收40人。「考試分三部分，首先是一拳一器械表演，我耍的是龍形摩橋，甚得劉家良師父讚許；第二關是唸台詞，讀一段：『人在江湖，身不由己，我對你已情至義盡……』；最後一關，由方逸華面試睇外型，結果我入選了，與同期考入的錢小豪、吳育樞成莫逆之交，到今天訓練班同學聚會，大家仍笑談當年趣事。」

當年，訓練班的導師是羅威強，甫上課便在班上點名叫王國祥度幾招示範。「我1976年已任教葵涌警區少年警訊，羅知我是少警教頭，加上他跟我師父熟落，所以特別關照我。訓練班為期三個月，試入行做茄哩啡、武師，拍過《少林36房》、《搭棚大師》，還有一部《大良阿斗官》做配角，夥拍伍衛國、葉玉卿，但這部戲不知何故胎死腹中。」

▲ 1987年，王國祥的醫館遷址灣仔，邀得關德興師父專程從美國回來主禮，關師父旁為林煥光師父及趙少鸞醫師。王師父兩名兒子當年僅7、8歲，已隨父習龍形拳5年，關師父一見兩名國術新血，大讚：「好嘢，有承傳。」（被訪者提供）

佩服關德興師父為人

拍戲晨昏顛倒，那年頭的茄哩啡做12小時僅得人工40元，超過14小時才有補水。「你肯做一些高難度動作，咪加多少少錢，但都是辛苦錢，武師生涯好辛酸，記得有個同學做明星替身，打個筋斗失足便癱瘓了。」做了幾個月，王國祥自覺並不適合自己，婉拒簽約。

跟黃飛鴻的淵源與緣份，也延續到演活了黃飛鴻這個角色的關德興師父，上世紀五十年代開始，關師父是香港著名粵劇和電影演員、粵劇編劇及武術家，以演出黃飛鴻系列電影而享譽藝壇，亦是香港坪洲金花廟的配祀神明「護法大將軍」。

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「關師父是國術總會創辦人之一，跟我師父林煥光好熟落，那些年的金花誕舞獅，我們不時碰頭。我70年代已任教少年警訊龍獅隊，徒弟在少警比賽中多次取得冠軍，關師父都是座上客。有次，他在我隊的旗上簽名親題『獨佔鰲頭』，還拿了我隊的獅頭親自表演。」王國祥說，很佩服關師父為人忠厚仁義，有義氣，愛助人，熱心提攜後輩。「我曾在拍攝舞獅表演的場合遇見李香琴，她跟我說，好感激關師父的提攜。」

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重新回到自己定位的王國祥，為了養妻活兒，夜間繼續教功夫，日間則為企業老闆擔任私人司機。「除了中國武術外，我在70年代已是空手道黑帶3段，這為我帶來為企業老闆當私人司機的工作，後來一些洋人高層也跟我學功夫，也為我創造了日後成立『龍形國際』，將中國武術推廣到海外的契機。」

1997年退休，他拿着退休金創辦國際龍形王國祥國術會，現時，他的徒弟除了香港外，還遍及法國、意大利、英國、日本、星馬等。「我教過懲教署、青少年犯、女童院、少年警訊、警察部紀律部隊等，邵氏有些導演、演員都有跟我學。」

▲ 王師父在香港仔坊會教授獅藝班已三十多年，培育不少新力軍。（葉翠華攝）

教導孩子以藝服人

90年代，他出任國術總會副主席，開始夥同教育署向學校推廣國術及龍獅舞藝。「國術、龍獅舞藝是國粹，我們希望年輕一代對此有正面的認識和了解，我是龍獅國術界首個走入學校任教的教頭，第一間是博愛醫院陳楷紀念中學，至今仍在多間幼稚園、中小學、社區街坊會任教，課程包括舞龍舞獅、功夫、旗操、鼓操等等，而我在電影界學到一些舞台知識，也能在學校排練上大派用場。」

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總結半個世紀的教學經驗，王國祥說，要孩子刻苦鍛鍊體能，雖然並不容易，但也是有方法的。「記得有次去男童院教20多名少年，早已聽聞難教，之前沒有一個導師可以穩得住他們。我第一堂走進訓練教室，班細路立即鎖門，團團圍住我，我二話不說，舉起個獅頭連續揈了30下，然後雙腳一躍，人已蹲在乒乓波枱上，看得他們傻了眼，當堂服晒。翌日，連校長都問我如何搞得掂這班細路，我說以藝服人，俾些功夫他們看，自然得到信服。」

▲ 王國祥師父經常帶領龍獅團到港九各處表演。（被訪者提供）

王國祥表示，青少年雖反叛，但都是可以教到的。「我專治頑皮細路，在女童院任教時，有些女孩嫌辛苦，謊稱唔記得動作，我不會責備她，只會請她攞住個鑼，蹲立50下就會記得，說完佢就即時就話剛剛記番起了。事實上，藉着體能訓練，跑下圈、紮馬、揈獅頭，除了可以強身健體、手腳協調外，還可以訓練紀律及團隊合作精神，久而久之，他們明白箇中道理後，在人際相處及同理心方面，都會有極大的進步。」

若連一點苦也不願意吃的話，那就是自我發展的大敵了，試想想，體能不鍛鍊，肌肉就不會壯健；同樣地，靈魂不琢磨，心志哪來堅毅？「孩子信服你，明白你是為他好的話，便自然會把你的勸導聽進心坎裏。」

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在龍形拳吞吐浮沉，以逼步為主的基礎上，王國祥如何在承傳師父的武術之餘，再以創新面目走出新的篇章？「我反覆思考，自己有北派、空手道、跆拳、西洋拳的功底，於是嘗試融合各家各派，以龍形為基底，鑽研出快、勁、具氣勢的動作，帶出一種爆炸力的龍形拳術，我今年71歲，耍拳依然很有內勁。玩功夫和做人一樣，都不能一成不變，必須靈活變通，才能有出路。」

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香港非物質文化遺產

龍形拳的秘技是「龍形摩橋」，由林耀桂宗師所創，已獲選惠州市非物質文化遺產。2010年，「龍形拳」被列入省級非物質文化遺產名錄。2014年，亦被列為香港非物質文化遺產。

青衣城舞獅訓練課程

今年青衣城以「醒獅迎福」為主題，並邀得國際龍形王國祥國術總會，為小朋友帶來舞獅訓練課程及醒獅巡遊表演，傳承這項悠久而珍貴的國家級非物質文化遺產。

記者：葉翠華