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龍年利是封｜私人銀行利是封炒價大檢閱　UBS最高叫價一個$16.5冠絕業界

休閒消費 14:32 2024/01/24

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大家會用炒價買利是封嗎？

龍年快到了，各大私人、投資銀行、奢侈品牌等，都有陸續推出利是封送給專貴的客戶，這些被視為身份象徵的利是封，近年更被放到二手平台出售，就算炒價不菲，仍有價有市！

每年私人銀行都會為客戶送上自家設計利是封，想要成為它們的客戶，開戶門檻一點也不低，根據資料顯示，花旗、瑞銀（UBS）等開戶資產要求最少分別為300至500萬美元，難怪坊間認為擁有它們的利是封，就等同擁有尊貴的身份。

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UBS利是封炒價貴絕銀行界

當中，又以UBS的利是封炒價最為誇張，截至1月23日止，在二手平台最貴叫價暫時是一套8個售$130，即平均一個高達$16.25！賣家表示兩套全要的話，16個售$265，平均一個更高達$16.56，相當驚人。而花旗利是封的炒價就相對親民一點，四款短+長利是封共160個禮盒裝，叫價$380，平均一個約$2.38。至於匯豐私人銀行利是封叫價亦不便宜，有賣家叫價30個$280，即平均一個超過$9，DBS星展銀行利是封80個就叫價$70，相對貼地。 

Bvlgari一盒10個叫價$150

除了銀行利是封引人注目外，各大名牌推出的利是封同樣備受關注，今年暫時放上二手平台出售的名牌利是封不算多，當中Dior利是封一套8個叫價$88，平均一個高達$11；Giorgio Armani一盒8個叫價$50；卡地亞VIP利是封Box Set 50個叫價$300，而Bvlgari一盒10個叫價$150，平均一個叫價高達$15，暫時冠絕名牌界。

品牌/銀行利是封數量參考叫價(港元)平均1個利是封價錢(港元)
UBS瑞銀16$265$16.56
花旗銀行160$380$2.38
匯豐私人銀行30$280$9.33
星展銀行80$70$0.875
JP Morgan10$50$5
Dior8$88$11
Giorgio Armani8$50$6.25
卡地亞50$300$6
Bvlgari10$150$15
Givenchy5$60$12

同場加映UBS往年利是封主題

其實翻看往年紀錄，UBS利是封身價都相當高，討論度亦很高，因為網民普遍認為UBS利是封的設計精美，每年都有正方形和長方形款式，而且每年的主題都令人有驚喜，以2020年為例，UBS以清明上河圖作主題，可以將四個利是封連在一起看；到了2021年，UBS以瑞獅賀歲為主題，充滿喜慶的麒麟再配以立體霧面印刷，高貴大方。2023年，則是立體印刷「福祿壽」利是封，2024年就是配合龍年，利是封面印上栩栩如生的吉祥龍。

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不過說到底，派利是都是一份心意，無論金額多少，利是封是不是名牌，也是別人對你的一份祝福，有不少網民都表示：「利是金額比利是封重要！」你又有什麼想法呢？

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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